إعلامي يكشف كواليس رحيل حسام حسن وموقف محمد صلاح من معسكر نوفمبر | تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس جديدة تتعلق بموقف محمد صلاح من معسكر منتخب مصر في نوفمبر، وقرار رحيل حسام حسن عن تدريب الفراعنة.

وقال حتحوت في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن محمد صلاح خلال الساعات الماضية كان متحفظًا على فكرة الانضمام إلى معسكر نوفمبر، مشيرًا إلى أنه لم يقل إنه لن يحضر، لكنه كان لديه مشكلة.

وأضاف أن مكالمة جرت اليوم بين مسؤول في اتحاد الكرة ومحمد صلاح، تم خلالها التحدث عن العديد من الأمور، وتطرق خلالها صلاح للمرة الثانية إلى قصة المشاكل التي يواجهها اللاعبون مع الكابتن حسام حسن.

وأوضح حتحوت أن هذه المعلومات والتفاصيل انتقلت إلى المهندس هاني أبو ريدة، ليتفق على إصدار قرار رحيل حسام حسن، وكان في النية أن يتم الانتظار حتى نهاية المعسكر، لكنه تساءل: «بما إنه كده كده كان الرحيل آتيا لا محالة، سواء قبل أو بعد، فالأصلح هو إنه يبقى قبل».

وأشار إلى أن الجميع كان متشوقًا لمعرفة قائمة المنتخب، معتبرًا أن أول تحدٍ للكابتن علي ماهر هو إعلان قائمته بعد 12 ساعة من تولي المسؤولية، والتي سيعلن بها قائمة مواجهتين رسميتين أمام مالاوي.

وتابع: «لكن أنت عارف لو كان اللعيبة دخلت المعسكر وهي عارفة إن حسام حسن هيمشي، وحسام حسن دخل المعسكر وهو عارف إنه ماشي بعد المعسكر، كنا هنخلص! كنا هنعيش توقيف دولي صعب، وصعب ده لفظ هادي أوي على القصة دي».

واختتم حتحوت منشوره قائلًا: «ده إحنا كنا هنعيش كمية حوارات لو اللعيبة عارفة إن المدرب ماشي وهما عندهم شوية مشاكل معاه، والمدرب عارف إنه ماشي وهو عنده إحساس إن اللعيبة بشكل أو بآخر ساهمت في رحيله، ده إحنا كنا هنعيش 15 يوم! فالأفضل إن ده اللي حصل».