بعد واقعة الطفلة سلسبيل.. تحرّك برلماني لمُواجهة انتشار الكلاب ومطالب بإيوائها في شلاتر

أكدت النائبة أميرة فؤاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ضرورة التحرك السريع لمواجهة ظاهرة انتشار الكلاب، من خلال وضع خطة واضحة ومنظمة لإنشاء الشلاتر وتوفير الرعاية اللازمة للحيوانات، مشددة على أهمية حماية المواطنين والحفاظ على سلامة الأطفال، في ظل تزايد حوادث العقر خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت النائبة في تصريحاتها «بنتكلم على حقوق الحيوان وسايبين حقوق الإنسان.. ما نحط الكلاب في شلاتر»، مؤكدة أن التعامل مع الظاهرة يجب أن يكون منظمًا، بما يضمن حماية الإنسان والاهتمام بالحيوان في الوقت نفسه.

وأوضحت أميرة فؤاد أنها اهتمت بهذا الملف على المستوى البرلماني، ومن المرتقب مناقشته داخل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بحضور الجهات المعنية، لبحث سبل التعامل مع أزمة انتشار الكلاب ووضع حلول عملية لها.

وأضافت أنها شاهدت نماذج للشلاتر الموجودة في حدائق أكتوبر، مشيرة إلى ضرورة استكمال هذه الجهود والتوسع في إنشاء أماكن مخصصة لإيواء الكلاب وتوفير الرعاية المناسبة لها.

أميرة فؤاد تطالب بتحرك عاجل لمواجهة حوادث عقر الكلاب

وأشارت النائبة إلى تكرار حوادث عقر الكلاب خلال الفترة الماضية، وكان آخرها الحادث الذي تعرضت له الطفلة سلسبيـل، إلى جانب عدد من الحوادث الأخرى، متسائلة عن ذنب الأسر التي فقدت أطفالها أو تعرض أبناؤها للخطر بسبب هذه الوقائع.

وشددت على أن حماية المواطنين يجب أن تكون أولوية، مطالبة باتخاذ خطوات سريعة ومدروسة للتعامل مع الأزمة، خاصة أن الظاهرة أصبحت متفاقمة، وشهدت البلاد وقوع أكثر من حادث خلال أقل من شهر.

واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة وجود تحرك عاجل ومنظم من جانب الجهات المعنية، لوضع حلول جادة ومستدامة للحد من حوادث عقر الكلاب، وحماية المواطنين، مع توفير أماكن إيواء مناسبة للحيوانات.