ضوابط قراءة الإمام في الصلوات الجهرية.. تعرف عليها

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "ما ضوابط قراءة الإمام في الصلوات الجهرية؟ حيث يذكر البعض أنَّه يؤمّهم شاب حافظ لكتاب الله تعالى، وعالم بأحكام التجويد، ولكنه يتكلّف في رفع صوته، وفي الإتيان بأحكام التجويد؛ فيحدث تكرارا للكلمات في الآية، بما قد يؤدي إلى ضياع الخشوع، فما حكم هذا الأمر شرعًا؟".

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنَّ الصلاة هي عماد الدين، ولقد خصها الله- سبحانه وتعالى- بفضل عظيم، ومن هذا الفضل أن تُؤَدَّى في المساجد، ولعظمة هذا الركن من الإسلام فقد جعل ثواب الجماعة فيها أفضل من ثواب الفرد بخمس وعشرين درجة؛ ولهذا لا بُدَّ أن يكون هناك إمام في صلاة الجماعة.

ضوابط قراءة الإمام في الصلوات الجهرية

وقد حدَّد الفقهاء الشروط الواجب توافرها في الإمام؛ فقالوا: الأحقُّ بها الأقرأ لكتاب الله، فالأعلم بالسنة.. إلخ، وهذه الشروط في كتب الفقه.

وأوضحت أن المقصود بالأقرأ لكتاب الله هو: حفظًا وإتقانًا وأداءً؛ كأن يكون أكثرهم حفظًا، وأكثرهم إتقانًا للقراءة؛ أي: أعلم بمخارج الحروف، وأن يكون أفضلهم أداءً؛ أي: ترتيلًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾ [المزمل: 4].

وأشارت إلى أنه يجب على الإمام أو على الشخص عامة في أداء أي عبادة ألا يتكلَّف في أدائها؛ لكي تكون خالصة لوجه الحق- سبحانه وتعالى-، وحتى يشعر بالخشوع في الأداء وحلاوة الإيمان، ولكي لا يَمَلَّ المأمومون خلف الإمام إذا أتى بما فيه تَكَلُّف.

أما عن سؤال السائل: “هل هذا صحيح؟”؛ قالت دار الإفتاء “إنَّ الصلاة إذا أُدِّيت بأركانها وشرائطها فهي صحيحة، والقبول يعلمه الله- سبحانه وتعالى-”.