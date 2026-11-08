بعد تعيين علي ماهر.. اتحاد الكرة يُوجّه رسالة تقدير لحسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر

وجّه الاتحاد المصري لكرة القدم رسالة شكر وتقدير إلى حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بعد انتهاء مشواره مع الفراعنة.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة لحسام حسن ، وعلّق عليها: "شكرًا حسام حسن"، مع كلمة "THANK YOU".

وجاءت رسالة اتحاد الكرة بعد إعلان رحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، وتولي علي ماهر المسؤولية الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لخوض المرحلة المقبلة بقيادة جهاز فني جديد، وسط ترقب كبير من الجماهير لشكل القائمة والأداء في المباريات القادمة.