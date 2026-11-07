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ما كانش ينفع غير كده.. عمرو أديب عن إقالة حسام حسن: نهاية مؤلمة لم تحدث لأي مدرب في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ما كانش ينفع غير كده.. عمرو أديب عن إقالة حسام حسن: نهاية مؤلمة لم تحدث لأي مدرب في مصر

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

أشاد الإعلامي عمرو أديب بقرار الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة حسام حسن من تدريب المنتخب الوطني، مؤكدًا أن القرار كان حكيمًا، ولم يكن هناك بديلا عنه، بقوله: «قرار حكيم، ومكنش ينفع غير كده».

وأوضح أديب، خلال تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن قرار الإقالة تأخر بعض الشيء، لكنه يظل أفضل من عدم اتخاذه، مضيفًا: «أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا».

وانتقد الإعلامي توقيت البيانات الصادرة عن اتحاد الكرة، مشيرًا إلى نشر بيان في الثانية عشرة ظهرًا دون الإشارة إلى رحيل حسام حسن، رغم أن قرار الإقالة كان معروفًا مسبقًا، قبل صدور بيان رسمي في الثامنة مساءً، متسائلًا عن أسباب هذا التباين في المواقف.

ووصف أديب رحيل حسام حسن بأنه «نهاية مؤلمة وتراجيدية لم تحدث لأي مدرب في مصر»، سواء على مستوى الدوري أو الكأس أو المنتخب، مشيرًا إلى أن الإنسان في بعض الأحيان يكون عدو نفسه.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن رسميًا، السبت، إقالة حسام حسن وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر، وتعيين علي ماهر، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، خلفًا له.

وأكد الاتحاد، في بيانه، أن مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي على رأس أولوياته، وأن الحفاظ على استقرار المنتخب يمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون.

عمرو أديب إقالة حسام حسن منتخب مصر

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