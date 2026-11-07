ترامب يعرض منصب المتحدث باسم البيت الأبيض على رئيس «يو إف سي» دانا وايت

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، أنه عرض على دانا وايت، الرئيس التنفيذي لمنظمة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي»، تولي منصب المتحدث باسم البيت الأبيض، في خطوة غير تقليدية تستقطب الاهتمام، وسط غموض بشأن ما إذا كان وايت سيقبل العرض.

وقال ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إنه طلب من وايت الاستعانة بعدد من مقاتلي المنظمة الحاليين والسابقين للعمل مساعدين له، وذكر أسماء إسلام ماخاتشيف وخبيب نورمحمدوف وجاستن غيثي ودانيال كورمييه وأماندا نونيز، إضافة إلى كايلا هاريسون.

وبرر الرئيس الأمريكي اختياره بعبارات ذات طابع سياسي، قائلاً إن الفريق المقترح مطلوب للدفاع عن إدارته في مواجهة خصومه الذين وصفهم بـ«اليسار المجنون»، كما دعا وايت علنًا إلى قبول المهمة، واصفًا إياه بالمقاتل والمحارب.

ولم يصدر، حتى وقت نشر الخبر، تأكيد رسمي من وايت بشأن قبول المنصب، كما لم تقدم منظمة «يو إف سي» أو شركتها الأم «تي كيه أو غروب» ردًا فوريًا على طلبات التعليق، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وفي المقابل، نشر وايت عبر حسابه على «إنستجرام» صورة له أمام منصة المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض، مرفقة بعبارة «إلى الفصل التالي»، دون أن يوضح ما إذا كان المنشور إعلانًا عن موافقته أم مجرد تفاعل مع عرض ترامب.

ويأتي المقترح في وقت يشهد فيه فريق ترامب الإعلامي تغييرات متلاحقة؛ إذ ظل منصب المتحدث باسم البيت الأبيض شاغرًا عقب مغادرة كارولاين ليفيت في أغسطس الماضي، ثم انتهاء فترة كاتي زاكاريا القصيرة التي لم تتجاوز خمسة أيام.

ويرتبط وايت بعلاقة وثيقة مع ترامب منذ سنوات، وسبق أن شارك في مؤتمرات الحزب الجمهوري، كما ظهر إلى جانبه في مناسبات رياضية وسياسية.