أمريكا تعرض مكافأة 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن عدم امتثال النظام الإيراني للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتزامات الضمانات قد أدى إلى فقدان الوكالة لاستمرارية المعرفة.

وعرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار، فضلا عن "إمكانية إعادة التوطين"، لقاء الحصول على معلومات تتعلق بـ "البرنامج النووي الإيراني"، بحسب ما أفادت به القيادة المركزية الأمريكية، عبر حسابها على منصة "إكس".

وأوضحت القيادة المركزية أن مبادرة " المكافأة من أجل العدالة" التابعة لوزارة الخارجية تقدم هذه المكافأة للأشخاص الذين يقدمون معلومات حول "المرافق والمعدات والأفراد المرتبطين بها، مثل أولئك العاملين في المجتمع العلمي، أو حركة أي مما سبق".

يُذكر أن برنامج "المكافأة من أجل العدالة" أُسس في عام 1984 لتقديم أموال مقابل معلومات قد تساعد في حماية الأمن القومي