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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التضامن حسمت الأمر.. خطوات الاستعلام وموعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر نوفمبر 2026

معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة
خالد يوسف

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي ، لتنفيذ خطة صرف الدعم النقدي ضمن برنامج "تكافل وكرامة" للأسر المستفيدة على مستوى الجمهورية، وذلك عبر شبكة منافذ الصرف المتنوعة وماكينات البريد ومختلف قنوات التحصيل الإلكترونية حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم بكل سلاسة ويسر.

موعد صرف تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2026

من المقرر أن يبدأ صرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر، ليستفيد من الدعم نحو 4.7 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية، بإجمالي يقارب 18 مليون مواطن.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026

تتنوع منافذ الحصول على مستحقات تكافل وكرامة لتسهيل عملية الصرف على المواطنين في مختلف المحافظات، وتشمل:

-مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

صرف معاش تكافل وكرامة 

-ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

-المحافظ الإلكترونية لشركات الدفع الإلكتروني.

-منافذ صرف مستحقات كارت ميزة البنكي.

الفئات المستحقة لدعم تكافل وكرامة

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المعايير التي يجب ان تنطبق على مستحقي معاش تكافل وكرامة، وهي:

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة 

-الأشخاص ذوو الإعاقة.

-الأطفال في الظروف الاجتماعية الصعبة ومن بينهم «أبناء المطلقات بعد زواج الأم، وأبناء السجناء، والأطفال المهجورون أو مجهولو النسب».

-المرأة المعيلة وتشمل المطلقة والأرملة والمهجورة والمنفصلة.

-كبار السن الذين تجاوزوا 65 عاما.

-الأسر الفقيرة والأسر المعالة ومن بينها «أسر المجندين».

رقم الاستعلام وتقديم شكاوى تكافل وكرامة

يمكن تقديم الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن «19680»، أو عبر البريد الإلكتروني المخصص للشكاوى بالضغط هنا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

-الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة وذلك من خلال الضغط هنــــــــــــــا.
-اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

-كتابة الرقم القومي بشكل صحيح في الخانة المخصصة.

-الضغط على زر «استعلام».

-تظهر نتيجة الاستعلام موضحة حالة بطاقة الدعم وبيانات المستفيد وموقفه من المعاش.

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