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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف تكافل وكرامة نوفمبر 2026 ورابط الاستعلام بالرقم القومي

موعد صرف تكافل وكرامة نوفمبر 2026 ورابط الاستعلام بالرقم القومي
موعد صرف تكافل وكرامة نوفمبر 2026 ورابط الاستعلام بالرقم القومي
عبد الفتاح تركي

يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026 يوم الأحد 15 نوفمبر، وفقًا للموعد المحدد لإتاحة الدعم النقدي للمستفيدين من البرنامج، وذلك من خلال منافذ الصرف المعتمدة بمختلف المحافظات، بما يتيح للمستحقين الحصول على مستحقاتهم الشهرية دون الحاجة إلى التوجه إلى مكان واحد، مع إمكانية اختيار وسيلة الصرف المناسبة لكل مستفيد.

ويترقب المواطنون المستفيدون من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة موعد إيداع مستحقاتهم عن شهر نوفمبر 2026، بالتزامن مع اقتراب منتصف الشهر، خاصة أن البرنامج يوفر دعمًا نقديًا للفئات المستحقة وفقًا لقواعد وضوابط الاستحقاق المعمول بها، وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين إمكانية متابعة حالة المعاش إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي، إلى جانب التقديم للحصول على الدعم من خلال الوحدات الاجتماعية التابعة لمحل الإقامة.

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موعد صرف معاش تكافل وكرامة

وتشمل الخدمات المرتبطة بالبرنامج الاستعلام عن حالة الاستحقاق ونوع المعاش واسم القائم بالصرف، فضلًا عن إمكانية التعرف على المستندات المطلوبة للتسجيل والإجراءات التي ينبغي اتباعها لتقديم طلب الحصول على الدعم النقدي.

متى موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026؟

من المقرر أن يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026 يوم الأحد 15 نوفمبر، ليستفيد المواطنون المستحقون من الدعم النقدي وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.

ويستطيع أصحاب بطاقات تكافل وكرامة الحصول على مستحقاتهم من خلال منافذ الصرف المعتمدة والمنتشرة في مختلف المحافظات، دون اشتراط التوجه إلى منفذ واحد، وهو ما يمنح المستفيدين مرونة في اختيار مكان صرف المعاش وفقًا لمحل إقامتهم والوسيلة الأكثر ملاءمة لهم.

ويأتي موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026 ضمن المواعيد التي يترقبها المستفيدون شهريًا، نظرًا لاعتماد الأسر المستحقة على الدعم النقدي في تلبية احتياجاتها، ولذلك يزداد الاهتمام بمعرفة موعد إتاحة المستحقات، وطرق الحصول عليها، وكيفية الاستعلام عن حالة المعاش.

معاش تكافل وكرامة

ما أماكن صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026؟

تتوافر عدة منافذ لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على الدعم النقدي وتقليل الحاجة إلى التوجه إلى جهة محددة للحصول على المعاش.

وتشمل أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2026 المنافذ الآتية:

فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في المحافظات، والتي تتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم من خلال الفروع المعتمدة.

ماكينات الصراف الآلي ATM، التي توفر وسيلة لصرف المستحقات باستخدام البطاقات المخصصة لذلك.

مكاتب البريد المصري، باعتبارها من منافذ صرف الدعم النقدي المتاحة للمستفيدين.

بطاقات ميزة البنكية المخصصة للصرف، والتي تتيح لأصحابها الحصول على مستحقاتهم من خلال وسائل الصرف المرتبطة بها.

وتساعد تعدد منافذ الصرف على توفير بدائل مختلفة أمام المستفيدين، بما يسمح لكل مواطن باختيار الوسيلة المناسبة له للحصول على مستحقاته الشهرية، وفقًا لمحل إقامته وتوافر منافذ الخدمة بالقرب منه.

كيف تستعلم عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي؟

يمكن للمواطنين الاستعلام إلكترونيًا عن حالة معاش تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، دون الحاجة إلى التوجه إلى الجهات المختصة للاستفسار عن موقف الطلب أو حالة الاستحقاق.

وتتمثل خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي في الآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط المخصص للخدمة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة للاستعلام.

الضغط على أيقونة «استعلام» لبدء عرض البيانات المرتبطة بالطلب.

الاطلاع على البيانات التي تظهر على الموقع، والتي توضح حالة الاستحقاق ونوع المعاش واسم القائم بالصرف.

وتوفر خدمة الاستعلام الإلكتروني وسيلة لمتابعة موقف المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، إذ يمكن للمواطن التعرف على بيانات الاستحقاق الخاصة به باستخدام الرقم القومي، دون الحاجة إلى الانتقال إلى الجهات المختصة أو الوحدات الاجتماعية لمجرد الاستفسار عن حالة المعاش.

كما تساعد هذه الخدمة المواطنين على الوصول إلى المعلومات المرتبطة بطلباتهم بصورة إلكترونية، من خلال إدخال البيانات المطلوبة واتباع خطوات الاستعلام المحددة على البوابة الرسمية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2026

ما الأوراق المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة 2026؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من المستندات التي يحتاج إليها المواطن عند التقدم بطلب التسجيل في برنامج تكافل وكرامة، وذلك لاستكمال البيانات المطلوبة وبدء إجراءات فحص الطلب والتحقق من مدى توافر ضوابط الاستحقاق.

وتشمل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في معاش تكافل وكرامة 2026 ما يأتي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للزوج والزوجة، لاستكمال البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدمين.

صور شهادات ميلاد الأبناء، ضمن المستندات المطلوبة لتسجيل بيانات الأسرة.

وثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة، وفقًا للحالة الاجتماعية للمتقدم.

شهادة قومسيون طبي رسمية عند التقدم للحصول على دعم كرامة للأشخاص ذوي الإعاقة أو المصابين بأمراض مزمنة.

إقرار الوصاية بالنسبة للأيتام، في الحالات التي تتطلب تقديم هذا المستند.

ويتعين على المتقدم تجهيز المستندات المطلوبة وفقًا لحالته الاجتماعية والظروف المرتبطة بطلب التسجيل، حتى تتمكن الوحدة الاجتماعية المختصة من تسجيل البيانات ومراجعة الأوراق المقدمة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات فحص الطلب.

معاش تكافل وكرامة

كيف يتم التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2026؟

يتم التسجيل للحصول على دعم تكافل وكرامة من خلال التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامة المواطن الراغب في الحصول على الدعم النقدي، وتقديم المستندات المطلوبة لبدء إجراءات تسجيل البيانات وفحص الطلب.

وتبدأ إجراءات التقديم بزيارة الوحدة الاجتماعية المختصة، ثم تقديم الأوراق والمستندات اللازمة لاستكمال بيانات المتقدم، وبعد ذلك تتولى الجهات المختصة مراجعة المعلومات والمستندات المقدمة للتحقق من مدى استيفاء ضوابط الاستحقاق المعمول بها في البرنامج.

وتتمثل آلية التسجيل في برنامج تكافل وكرامة 2026 في الخطوات الآتية:

التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامة المتقدم.

تقديم المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في البرنامج.

تسجيل البيانات الخاصة بالمتقدم والأسرة وفقًا للإجراءات المعمول بها.

بدء إجراءات فحص الطلب ومراجعة المستندات المقدمة من الجهات المختصة.

تحديد مدى انطباق شروط الاستحقاق على المتقدم وفقًا للضوابط المنظمة لبرنامج تكافل وكرامة.

وتتولى الجهات المختصة مراجعة البيانات المقدمة وفحص المستندات المرفقة بالطلب، لتحديد مدى استحقاق المواطن للدعم النقدي، وفقًا للقواعد المنظمة للبرنامج.

ما أهم المعلومات عن معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026؟

يمكن للمواطنين الراغبين في متابعة مستحقات برنامج تكافل وكرامة خلال شهر نوفمبر 2026 التعرف على أبرز المعلومات المتعلقة بموعد الصرف ووسائله وخدمات الاستعلام والتسجيل من خلال النقاط الآتية:

موعد الصرف: يوم الأحد 15 نوفمبر 2026.

أماكن الصرف: فروع بنك ناصر الاجتماعي، وماكينات الصراف الآلي ATM، ومكاتب البريد المصري، وبطاقات ميزة البنكية المخصصة للصرف.

طريقة الاستعلام: إلكترونيًا من خلال بوابة الاستعلام والشكاوى التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

بيانات الاستعلام: الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الأوراق المطلوبة: بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، وشهادات ميلاد الأبناء، ووثيقة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة وفقًا للحالة الاجتماعية، وشهادة القومسيون الطبي للحالات المحددة، وإقرار الوصاية بالنسبة للأيتام عند الحاجة.

طريقة التسجيل: التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامة المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة.

تكافل وكرامة

وبذلك يستطيع المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة التعرف على موعد صرف مستحقات نوفمبر 2026، واختيار منفذ الصرف المناسب، والاستفادة من خدمة الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي، إلى جانب معرفة الأوراق والإجراءات المطلوبة للتسجيل في البرنامج.

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