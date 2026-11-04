تصميم واسع ولمسات شرقية ..منى زكى تخطف الأنظار باللون الأبيض

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة منى زكى..

لفتت إطلالة منى زكى الأنظار بأناقتها الهادئة واختيارها لتصميم يجمع بين البساطة والطابع الشرقي، حيث ظهرت مرتدية توب أبيض بتصميم واسع وأكمام منسدلة، مع تنورة طويلة بكسرات واسعة أضفت على الإطلالة انسيابية وحركة مميزة.

واعتمدت في تنسيق ملابسها على حزام عند الخصر أبرز تفاصيل التصميم، مع إكسسوارات طويلة متعددة الطبقات منحت الإطلالة لمسة فنية مميزة، فيما تركت شعرها منسدلا بشكل طبيعي، لتكتمل أناقتها بأسلوب يجمع بين العفوية والرقي.

وجاءت الإطلالة بطابع كلاسيكي مستوحى من الأزياء الشرقية، لتؤكد أن التفاصيل البسيطة والتصميمات الواسعة يمكن أن تمنح المرأة مظهرا أنيقا ولافتا دون الحاجة إلى المبالغة في التنسيق.

في لفتة طيبة، حرصت منى زكي على تهنئة ياسمين عبد العزيز بمناسبة حصدها 3 جوائز عن مسلسلها وفيلمها الأخيرين في حفل "The Best 2026" السنوي الذي استضافه سفح الأهرامات مساء أمس.



وبهذه الخطوة، وضعت منى زكي حداً نهائياً لجميع الشائعات والأخبار المتداولة مؤخراً حول وجود خلافات بينهما، ليؤكد النجمتان مجدداً على متانة الصداقة والتقدير المتبادل الذي يجمع بينهما بعيداً عن أي شائعات، خاصة بعد أن بادرت ياسمين بنفي الشائعات في تصريحات على السجادة الحمراء للحفل، وهو ما ردت عليه منى اليوم بتوجيه التهنئة لها.