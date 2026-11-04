بعد قرار الاتصالات.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي 2026 في مصر رسميًا

بعد مضاعفة باقة 50 جيجا للإنترنت الأرضي ، يهتم المواطنون بمعرفة أسعار باقات الإنترنت الأرضي2026، بعدما وجه مجلس الوزراء شركات الإتصالات بتطبيق ضعف باقة الانترنت50 جيجا لتصبح 100 جيجا بنفس السعر، وقد تم تطبيق هذا القرار خلال اليومين الماضيين.

ويستهدف قرار مضاعفة الباقة الأساسية تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة أصحاب معدلات استهلاك الإنترنت المنخفضة، إلى جانب دعم الشمول الرقمي وتوسيع استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية والتعليم عن بُعد والعمل عبر الإنترنت.



وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليمات التنفيذية للشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت بتطبيق الزيادة الجديدة، استجابة للتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما يتيح للمشتركين الحصول على ضعف سعة البيانات السابقة مقابل السعر الشهري نفسه.





أسعار باقات الإنترنت الأرضي we

باقة 100 جيجابايت: 171 جنيهًا شهريًا.

باقة 150 جيجابايت: 296.40 جنيه شهريًا.

باقة 200 جيجابايت: 376.20 جنيه شهريًا.

باقة 250 جيجابايت: 450.30 جنيه شهريًا.

باقة 300 جيجابايت: 524.40 جنيه شهريًا.

باقة 400 جيجابايت: 661.20 جنيه شهريًا.

باقة 500 جيجابايت: 752.40 جنيه شهريًا.

باقة 750 جيجابايت: 1,054.50 جنيه شهريًا.

باقة 1500 جيجابايت: 1,881 جنيهًا شهريًا.

أسعار باقات فودافون للإنترنت المنزلي

توفر فودافون مصر خيارات متعددة للإنترنت الأرضي، ومن بين الأسعار المنشورة للباقات ذات السعات المختلفة:

باقة 100 جيجابايت: 150 جنيها قبل الضريبة.

باقة 150 جيجابايت: 260 جنيها قبل الضريبة.

باقة 200 جيجابايت: 330 جنيها قبل الضريبة.

باقة 300 جيجابايت: 460 جنيها قبل الضريبة.

باقة 750 جيجابايت: 925 جنيها قبل الضريبة.

أسعار باقات أورنج للإنترنت المنزلي

تقدم أورنج مصر باقات متنوعة للإنترنت المنزلي، وتضم قائمة الأسعار المنشورة عددا من السعات، من بينها:

باقة 100 جيجابايت: 150 جنيها قبل الضريبة.

باقة 150 جيجابايت: 260 جنيها قبل الضريبة.

باقة 200 جيجابايت: 330 جنيها قبل الضريبة.

باقة 250 جيجابايت: 395 جنيها قبل الضريبة.

باقة 300 جيجابايت: 460 جنيها قبل الضريبة.

باقة 500 جيجابايت: 660 جنيها قبل الضريبة.

باقة 750 جيجابايت: 925 جنيها قبل الضريبة.

أسعار باقات إي آند مصر للإنترنت المنزلي

تتيح إي آند مصر، المعروفة سابقا باسم اتصالات، باقات إنترنت منزلي بسعات مختلفة، ومن أبرز الأسعار الواردة:

الباقة الأساسية 100 جيجابايت: 150 جنيها قبل الضريبة.

باقة 150 جيجابايت: 260 جنيها قبل الضريبة.

باقة 200 جيجابايت: 330 جنيها قبل الضريبة.

باقة 300 جيجابايت: 460 جنيها قبل الضريبة.



هل زادت أسعار باقات الإنترنت الأرضي بعد مضاعفة السعة؟

لا تتضمن التوجيهات المعلنة زيادة في سعر الباقة الأساسية مقابل مضاعفة حجم البيانات، إذ يستمر الاشتراك عند 150 جنيها قبل الضريبة، بينما ترتفع السعة من 50 إلى 100 جيجابايت شهريا.

ولا يعني ذلك أن جميع باقات الإنترنت الأخرى شهدت مضاعفة في السعة أو تثبيتا لأسعارها، إذ يقتصر التوجيه على الباقة الأساسية المستهدفة، مع استمرار اختلاف العروض والتفاصيل وفقا لكل شركة.