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مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي 2026.. 100 جيجابايت مقابل 150 جنيها بدءا من نوفمبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي 2026.. 100 جيجابايت مقابل 150 جنيها بدءا من نوفمبر

مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي
محمد غالي

دخلت تعديلات جديدة على باقات الإنترنت الأرضي في مصر حيز التنفيذ اعتبارا من 1 نوفمبر 2026، بعدما قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مضاعفة سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعر اشتراكها الشهري 150 جنيها، لتصل إلى 100 جيجابايت بدلا من 50 جيجابايت، دون أي زيادة في قيمة الاشتراك.

مضاعفة باقة الإنترنت

ويأتي القرار في إطار جهود توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الإنترنت الثابت، وتخفيف الأعباء عن المستخدمين، خاصة مع تزايد الاعتماد على الشبكة في مجالات التعليم والعمل عن بعد ومتابعة المحتوى الرقمي وإنجاز الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وأصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليمات التنفيذية للشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت بتطبيق الزيادة الجديدة، استجابة للتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بما يتيح للمشتركين الحصول على ضعف سعة البيانات السابقة مقابل السعر الشهري نفسه.

مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي 

تفاصيل زيادة باقة الإنترنت الأرضي 150 جنيها

تتمثل أبرز التغييرات في رفع حجم البيانات المتاحة ضمن الباقة الأساسية منخفضة التكلفة، مع تثبيت قيمة الاشتراك الشهري دون تعديل، ليحصل المستخدم على 50 جيجابايت إضافية مقارنة بالسعة السابقة.

وتشمل تفاصيل الباقة بعد تطبيق القرار ما يلي.

قيمة الاشتراك الشهري 150 جنيها.
السعة السابقة 50 جيجابايت.
السعة الجديدة 100 جيجابايت.
موعد بدء التطبيق 1 نوفمبر 2026.
الزيادة في قيمة الاشتراك لا توجد.
حجم الزيادة في البيانات 50 جيجابايت إضافية.

وبذلك يحصل المشتركون على ضعف سعة الإنترنت التي كانت متاحة سابقا مقابل المبلغ الشهري نفسه، وهو ما يمنحهم مساحة أكبر للاستخدام اليومي، وقد يقلل حاجة بعض الأسر إلى شراء سعات إضافية قبل موعد تجديد الباقة.

متى بدأ تطبيق مضاعفة سعة الإنترنت الأرضي؟

بدأ تطبيق السعة الجديدة اعتبارا من الأحد 1 نوفمبر 2026، وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتصبح الباقة الأساسية بسعة 100 جيجابايت مقابل 150 جنيها شهريا بدلا من 50 جيجابايت.

وتتولى شركات الاتصالات تنفيذ القرار وفقا للضوابط المنظمة للخدمة، مع ضرورة متابعة المشتركين تفاصيل باقاتهم من خلال القنوات الرسمية للشركات المقدمة للخدمة، للتأكد من السعة المتاحة ومواعيد التجديد وشروط الاستفادة من الإضافات.

ومن المهم التفرقة بين زيادة حجم البيانات وتغيير نظام الاشتراك، إذ تقتصر التعديلات المعلنة على مضاعفة السعة مقابل السعر نفسه، ولا تعني بالضرورة تغيير مواعيد التجديد الشهرية أو إلغاء أنظمة الباقات الإضافية.

لماذا تقررت مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي؟

تأتي الخطوة تنفيذا للتوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، ضمن توجه يستهدف تحسين خدمات الاتصالات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الإنترنت الثابت، ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

باقة الإنترنت

كما تستهدف إتاحة سعات أكبر من البيانات للمستخدمين دون تحميلهم أعباء مالية إضافية على قيمة الاشتراك الأساسي، خاصة أن خدمات الإنترنت أصبحت ضرورة يومية للطلاب والموظفين والأسر، سواء في الدراسة أو العمل أو التواصل أو الحصول على الخدمات الإلكترونية.

وتمنح زيادة السعة بالسعر نفسه المشتركين مرونة أكبر في إدارة استهلاكهم الشهري، لا سيما أصحاب الباقات منخفضة التكلفة الذين يحرصون على ضبط نفقاتهم، وقد تنعكس الزيادة على تقليل الاعتماد على شراء السعات الإضافية لدى بعض المستخدمين.

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