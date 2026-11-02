وزيرة الجيوش الفرنسية: التعاون الدفاعي مع السعودية يستهدف استعادة حرية الملاحة وتعزيز الأمن بالمنطقة

أجرت وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتوين، اتصالا هاتفيا، اليوم الإثنين، مع نظيرها السعودي الأمير خالد بن سلمان؛ في إطار التواصل المنتظم بين الجانبين، لبحث الوضع الأمني في الشرق الأوسط في ظل التوترات الإقليمية الشديدة.

وقالت فوتوين، في منشور عبر منصة «إكس»، إن التعاون الدفاعي الفرنسي السعودي يصب في خدمة استعادة حرية الملاحة البحرية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جهته، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، في منشور عبر منصة «إكس»، أنه بحث خلال الاتصال العلاقات الاستراتيجية الدفاعية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تنسيق الجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.