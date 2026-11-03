دون التوصل إلى اتفاق.. مغادرة الوفد الإيراني قطر بعد انتهاء مشاوراته مع الوسطاء

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين، بمغادرة الوفد الإيراني العاصمة القطرية الدوحة، عقب انتهاء جولة من المشاورات مع الوسطاء القطريين بشأن المقترح الإيراني المرتبط بالتوصل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية عباس عراقجي أن زيارة الوفد الإيراني إلى قطر استهدفت مواصلة الاتصالات والمشاورات مع الوسطاء القطريين، وتبادل الرسائل مع الجانب الأمريكي، مؤكداً عدم عقد أي لقاء مباشر مع الوفد الأمريكي أو التخطيط لعقده.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة «رويترز» أن الوفد الإيراني غادر الدوحة دون تحقيق اختراق في المحادثات، لكنها نقلت عن مسؤول مطلع أن المغادرة لم تكن بسبب تعثر المفاوضات، مشيراً إلى تداول مسودة مقترح وإمكانية عقد اجتماع لاحق.

ولم يصدر تأكيد موثوق من وسائل الإعلام الإيرانية بشأن إعلان الفشل الرسمي للمفاوضات أو عودة الطائرة بصورة عاجلة.