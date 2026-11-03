اتحاد أمهات مصر: كثرة التقييمات في المدارس تسببت في عقدة للطلاب

أكدت أميرة محمود منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن كثرة التقييمات في المدارس تسببت في عقدة للطلاب.

وقالت أميرة محمود في حوارها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" نحن مع التقييمات ولكن يجب ان يكون هناك فترات كافية بين كل تقييم وأخر".



وتابعت أميرة محمود :" كثرة التقييمات بتطلع جيل مرعوب خايف يغلط عشان ميتخصمش منه درجات في عامه الدراسي".



واكملت اميرة محمود :" ليه لو الطالب عنده برد أو ارتفاع في درجات الحرارة نروح للتأمين الصحي عشان نثبت إن الطالب مريض ويحتاج إجازة مرضية ".