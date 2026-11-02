الدولار وصل كام؟.. أسعار العملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية حالة من التباين أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، وسط متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف، خاصة أسعار الدولار الأمريكي واليورو والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

أسعار العملات الأجنبية اليوم:

سعر الدولار الأمريكي: 55.72 جنيه للشراء، و55.86 جنيه للبيع.

سعر اليورو: 62.17 جنيه للشراء، و62.35 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 74.61 جنيه للشراء، و74.82 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري: 67.53 جنيه للشراء، و67.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي: 39.87 جنيه للشراء، و39.98 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 39.17 جنيه للشراء، و39.30 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 8.37 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

100 ين ياباني: 35.36 جنيه للشراء، و35.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم:

سعر الريال السعودي: 14.85 جنيه للشراء، و14.88 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 15.17 جنيه للشراء، و15.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 180.79 جنيه للشراء، و181.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 147.58 جنيه للشراء، و147.99 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني: 144.71 جنيه للشراء، و145.09 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 15.27 جنيه للشراء، و15.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 78.48 جنيه للشراء، و78.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 55.72 جنيه للشراء و55.86 جنيه للبيع، مع اختلافات طفيفة في أسعار الصرف بين البنوك.

وتختلف أسعار العملات من بنك إلى آخر وفقًا لآخر تحديثات سوق الصرف، لذلك يُنصح بمتابعة الأسعار المعلنة قبل إجراء عمليات البيع والشراء.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 55.43 جنيه للشراء، و55.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر 55.49 جنيه للشراء، و55.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مستوى 55.40 جنيه للشراء، و55.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي 55.42 جنيهاً للشراء، و55.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة مستوى 55.55 جنيه للشراء، و55.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مستوى 55.76 جنيه للشراء، و55.86 جنيه للبيع.