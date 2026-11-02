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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الدولار بكام.. أسعار العملات اليوم الاثنين 2-10-2026

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

رصد برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أسعار صرف عدد من العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع عرض سعري الشراء والبيع للدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

وتأتي متابعة أسعار العملات في إطار اهتمام المواطنين والمستثمرين بالتغيرات التي تشهدها سوق الصرف، والتعرف على أحدث مستويات شراء وبيع العملات مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار الأمريكي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 55.72 جنيه للشراء، و55.86 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار التي رصدها برنامج «صباح البلد».

سعر اليورو اليوم

بلغ سعر اليورو نحو 62.17 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 62.35 جنيه، بحسب رصد البرنامج.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

سجل الجنيه الإسترليني نحو 74.61 جنيه للشراء، و74.82 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعروضة.

سعر الريال السعودي اليوم

وصل سعر الريال السعودي إلى 14.85 جنيه للشراء، و14.88 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات التي رصدها البرنامج.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل الدرهم الإماراتي نحو 15.21 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 15.17 جنيه، وفقًا للأرقام الواردة في البيانات المعروضة.

قائمة أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

وجاءت أسعار العملات التي رصدها برنامج «صباح البلد» على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 55.72 جنيه للشراء، و55.86 جنيه للبيع

اليورو: 62.17 جنيه للشراء، و62.35 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني: 74.61 جنيه للشراء، و74.82 جنيه للبيع

الريال السعودي: 14.85 جنيه للشراء، و14.88 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي: 15.21 جنيه للشراء، و15.17 جنيه للبيع

الدولار العملات الريال

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