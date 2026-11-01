فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر.. رابط الاستعلام والسداد أونلاين

مع أول يوم في شهر نوفمبر، يبحث المواطنون عن فاتورة الكهرباء شهر نوفمبر ، وطرق السداد أونلاين، حيث يمكنك الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إليكترونياً عبر موقع مصر الرقمية أو موقع وزارة الكهرباء الرسمي,

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يمكن للمواطنين معرفة تفاصيل فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الموحدة التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي توفر مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمشتركين، وللوصول إلى الخدمات الخاصة بالفواتير، يمكن استخدام الرابط الرسمي التالي: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أونلاين

يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2026 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة.

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

اختيار قسم الخدمات من الصفحة الرئيسية.

الضغط على خدمة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمشترك، والتي تشمل الاسم بالكامل والمحافظة التابع لها العميل والرقم القومي المكون من 14 رقما ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها.

الضغط على زر الاستعلام لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء المستحقة.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر بوابة مصر الرقمية

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية، باتباع الخطوات التالية.

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية.

2. البحث عن خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء واختيارها.

3. الضغط على خيار الانتقال إلى موقع مقدم الخدمة إذا ظهر ضمن خطوات الخدمة.

4. تحديد المحافظة الموجود بها العداد.

5. اختيار الهندسة أو المنطقة التابعة لها الوحدة وفقا للبيانات المتاحة.

6. إدخال رقم العداد في الخانة المخصصة.

7. الضغط على زر إظهار أو الاستعلام للاطلاع على بيانات الفاتورة.

وتختلف تفاصيل خطوات الاستعلام وفقا للخدمة المستخدمة وشركة توزيع الكهرباء التابعة للمشترك، لذلك يجب مراجعة البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل طلب عرض الفاتورة.

طرق سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا

وفرت وزارة الكهرباء عدة وسائل لسداد فاتورة الكهرباء بما يتناسب مع احتياجات المشتركين، وتشمل الطرق الآتية:

السداد عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

الدفع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر.

استخدام تطبيق «الكهرباء معاك».

السداد عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل «فوري وأمان ومصاري وممكن وضامن».

الدفع من خلال مكاتب البريد المصري.

السداد عبر ماكينات الصراف الآلي «ATM» التابعة للبنوك المشاركة في الخدمة.

وتأتي هذه الوسائل في إطار التوسع في الخدمات الرقمية، بما يتيح للمشتركين الاستعلام عن الفواتير وسدادها بسهولة عبر أكثر من قناة، مع توفير خيارات متنوعة تناسب مختلف المستخدمين.

دفع فاتورة الكهرباء أونلاين

الدخول إلى موقع الشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة.

قم بالضغط على أيقونة «الدفع الإلكتروني».

قم باختيار «الدفع عن طريق الفيزا أو الماستر كارد».

قم بإدخال رقم الفاتورة في الخانة المخصصة لذلك.

قم بإدخال البيانات الخاصة ببطاقتك الائتمانية.

قم بإدخال رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز التحقق.

قم بالضغط على زر «دفع»، وستظهر لك رسالة تفيد بـ«نجاح عملية الدفع الإلكتروني».