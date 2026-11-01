سفير سنغافورة: استثمارات جديدة مرتقبة في مصر خلال أشهر

قال السفير دومينيك جو، سفير سنغافورة لدى مصر وليبيا، إن الشركات السنغافورية تعد من أكبر المستثمرين الآسيويين في مصر، مشيراً إلى أنها تبدي ارتياحاً كبيراً للأوضاع الاقتصادية والروابط الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر مع أوروبا وأفريقيا ودول الشرق الأوسط.

28 شركة سنغافورية تبحث فرص التوسع في السوق المصرية

وأضاف جو، خلال حوار مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الشركات السنغافورية العاملة في السوق المصرية أبلغته بوجود خطط للتوسع وزيادة استثماراتها، معرباً عن ثقته في أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة الإعلان عن مزيد من الاستثمارات الملموسة للشركات السنغافورية في مصر.

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار إلى أن رئيس سنغافورة زار مصر في نوفمبر الماضي، وكان أول رئيس دولة يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واصطحب معه وفداً كبيراً ضم، بحسب تقديره، نحو 30 رجل أعمال يمثلون قرابة 28 شركة سنغافورية.

وأوضح أن هذه الزيارة تمثل إحدى الوسائل العملية التي يمكن من خلالها مساعدة مصر على الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشجيع الشركات السنغافورية على اتخاذ مصر مركزاً لوجستياً إقليمياً.

وأكد أن الشركات السنغافورية تنظر بإيجابية إلى موقع مصر الاستراتيجي والروابط التي تجمعها بالأسواق الأوروبية والأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، وهو ما يعزز فرص التوسع الاستثماري خلال الفترة المقبلة.