قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سفير سنغافورة: مصر مرشحة لتصبح قوة عظمى في مجال الطاقة مستقبلًا
توازن الأسواق.. هشام الدجوي: افتتاح 200 فرع جديد لـ كاري أون خلال 10 أيام
منتخب مصر للناشئين يتأهل لنهائي كأس الخليج بفوزه على الصين 4-0
التعليم: تراجع ضعف القراءة والكتابة من 45% إلى 13.9%
"النفط" العراقية: أوبك+ تقرر الإبقاء على مستويات الإنتاج في ديسمبر المقبل دون تغيير
من الأولى بدفن المرأة عند وفاتها؟.. دار الإفتاء تكشف الإجابة بالترتيب
سفير سنغافورة: استثمارات جديدة مرتقبة في مصر خلال أشهر
الدولار يتراجع بقوة في مصر مع بداية الأسبوع.. متوسط السعر 55.80 جنيه بعد رفع الفائدة
مرتب30 ألف.. فرص عمل في شركة أمن وحراسة
أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في مصر.. أحدث أسعار الزيرو
سفير سنغافورة: تهديدات الملاحة في هرمز وباب المندب خطيرة للغاية.. وندعو للتنسيق مع مصر لحماية التجارة الدولية
مسار يتعادل مع صن دوانز في دورى أبطال أفريقيا للسيدات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سفير سنغافورة: استثمارات جديدة مرتقبة في مصر خلال أشهر

سفير سنغافورة لدى مصر
سفير سنغافورة لدى مصر
محمد كمال

قال السفير دومينيك جو، سفير سنغافورة لدى مصر وليبيا، إن الشركات السنغافورية تعد من أكبر المستثمرين الآسيويين في مصر، مشيراً إلى أنها تبدي ارتياحاً كبيراً للأوضاع الاقتصادية والروابط الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر مع أوروبا وأفريقيا ودول الشرق الأوسط.

28 شركة سنغافورية تبحث فرص التوسع في السوق المصرية

وأضاف جو، خلال حوار مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الشركات السنغافورية العاملة في السوق المصرية أبلغته بوجود خطط للتوسع وزيادة استثماراتها، معرباً عن ثقته في أن تشهد الأشهر القليلة المقبلة الإعلان عن مزيد من الاستثمارات الملموسة للشركات السنغافورية في مصر.

وفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار إلى أن رئيس سنغافورة زار مصر في نوفمبر الماضي، وكان أول رئيس دولة يزور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واصطحب معه وفداً كبيراً ضم، بحسب تقديره، نحو 30 رجل أعمال يمثلون قرابة 28 شركة سنغافورية.

وأوضح أن هذه الزيارة تمثل إحدى الوسائل العملية التي يمكن من خلالها مساعدة مصر على الترويج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتشجيع الشركات السنغافورية على اتخاذ مصر مركزاً لوجستياً إقليمياً.

وأكد أن الشركات السنغافورية تنظر بإيجابية إلى موقع مصر الاستراتيجي والروابط التي تجمعها بالأسواق الأوروبية والأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، وهو ما يعزز فرص التوسع الاستثماري خلال الفترة المقبلة.

الاستثمارات السنغافورية قناة السويس المنطقة الاقتصادية الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

سعر الذهب

1600 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

محمد شحاتة

خاص| محمد شحاتة يعرض خدماته على الأهلي.. ووكيله يتحرك لجس نبض عبد الحفيظ

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

ترشيحاتنا

الدوري الإسباني

بعد 4 مباريات دون فوز.. فالنسيا يتغلب على إلتشي 0-1 في الليجا

أحمد شوبير

شوبير يدافع عن إمام عاشور ويوجه له رسالة: استغل الـ5 سنوات المتبقية في عقدك مع الأهلي

الدوري الايطالي

جنوي يفوز علي ليتشي 2-1 في الدوري الإيطالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد