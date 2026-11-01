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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ثروت الزيني: إنتاج مصر يتجاوز 45 مليون بيضة و4.5 مليون دجاجة يوميًا

الدواجن
الدواجن
محمود زيدان

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن تراجع أسعار الدواجن والبيض يسبب خسائر وضغوطًا كبيرة على المربين، في الوقت الذي ترتفع فيه تكاليف الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف المرتبطة بصورة مباشرة بأسعار النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن أسعار العلف زادت من 8 إلى 9%.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج الصورة، عبر قناة النهار، أنّ أسعار الدواجن تراجعت  15% منذ بداية أكتوبر وحتى موعد اللقاء، موضحًا أن سعر الكيلو في المزرعة كان 70 جنيهًا في اليوم السابق، ثم وصل إلى 73 جنيهًا، بينما تبلغ التكلفة  75 جنيهًا، وهو ما يعني أن أسعار البيع لا تزال أقل من تكلفة الإنتاج.
 

وأوضح أن أسعار البيض شهدت تراجعًا أيضًا، بعدما وصل سعر طبق البيض في المزرعة إلى 115 و120 جنيهًا، قبل أن ينخفض إلى ما بين 100 و105 جنيهات، بنسبة تراجع تجاوزت 10%، في حين تتخطى تكلفة إنتاج طبق البيض حاليًا 115 جنيهًا.
 

وأشار الزيني إلى أن ارتفاع تكلفة الخامات والشحن والنقل، بالتزامن مع انخفاض أسعار البيع، يخلق مشكلة كبيرة للمربين، موضحًا أن طبيعة السلعة تفرض تداولها يومًا بيوم، فالدواجن سلعة حية والبيض منتج طازج، ولا يقبل أي منهما أشكال التخزين أو الاحتكار، وهو ما يزيد صعوبة التعامل مع تراجع الأسعار.
 

وحذر من تداعيات استمرار الضغوط على الصناعة، متسائلًا عما سيحدث إذا لم يكن الإنتاج المحلي الضخم متوافرًا، خاصة أن مصر تحقق اكتفاءً ذاتيًا وتوجد لديها فوائض إنتاج خلال عامي 2026 و2027 تصل إلى نحو 25%، في الوقت الذي لم تستوعب فيه الصادرات هذه الكميات حتى الآن.
 

وأوضح أن حجم الإنتاج اليومي يتجاوز 45 مليون بيضة و4.5 مليون دجاجة، متسائلًا عن البدائل المتاحة إذا لم يكن هذا الإنتاج موجودًا، في ظل اختلاف أسعار اللحوم الحمراء والأسماك، وعدم وجود ميزة نسبية في اللحوم.
 

وشدد على ضرورة دعم صناعة الدواجن والحفاظ على المربين، مشيرًا إلى أن متوسط أسعار البيض خلال الأشهر التسعة الماضية بلغ 84 جنيهًا، وهو ما يعكس حجم الضغوط التي تعرض لها المنتجون خلال الفترة الماضية.

ثروت الزيني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تكاليف الإنتاج 45 مليون دجاجة أسعار العلف

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