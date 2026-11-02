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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عطل في التسديدات والدوران.. شوبير يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إصابة إمام عاشور بعد بيان الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

خرج الإعلامي أحمد شوبير بتوضيح جديد بشأن تصريحاته الأخيرة المتعلقة بحالة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد البيان الرسمي الذي أصدره النادي اليوم، وكشف خلاله انتظام اللاعب في التدريبات وعدم معاناته من أي إصابة.

وأكد أحمد شوبير أن حديثه عن إمام عاشور لم يكن المقصود منه التأكيد على غياب اللاعب عن التدريبات أو معاناته من إصابة تمنعه من المشاركة، موضحًا أن اللاعب يتدرب بصورة طبيعية خلال الفترة الأخيرة.

شوبير يكشف تفاصيل حالة إمام عاشور

وقال شوبير، خلال برنامجه «الناظر»، إن هناك ضرورة لتوضيح حقيقة ما ذكره بشأن حالة إمام عاشور، خاصة بعد البيان الذي نشره النادي الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب يشارك في التدريبات بانتظام.

وأضاف الإعلامي أن إمام عاشور يتدرب بشكل طبيعي، وأنه ظهر خلال الأيام الثلاثة الماضية في أفضل حالاته، مشيرًا إلى أن حديثه السابق كان يتعلق ببعض الملاحظات الفنية الخاصة بأداء اللاعب، وليس بوجود إصابة أو مشكلة تمنعه من خوض التدريبات.

وأوضح شوبير أن إمام عاشور لديه بعض المشكلات المتعلقة بالتسديدات وحركات الدوران، وهي أمور فنية تتعلق بأدائه داخل الملعب، ولا تعني بالضرورة معاناته من إصابة بدنية.

بيان الأهلي يحسم الجدل حول موقف إمام عاشور

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله أن إمام عاشور يشارك في التدريبات بانتظام والتزام كامل، ولا يعاني من أي إصابة، موضحًا أن استبعاده من المباريات الأخيرة يرجع إلى وجهة نظر فنية تخص المدير الفني الدنماركي، وليس لأسباب طبية.

ويأتي توضيح شوبير ليضع حدًا للجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بشأن الحالة البدنية للاعب، في ظل غيابه عن المشاركة مع الفريق في المباريات الأخيرة، وتزايد التساؤلات حول أسباب ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني

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