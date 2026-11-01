عودة هاني وياسر لقائمة الأهلي أمام المقاولون بكأس عاصمة مصر.. واستمرار غياب عاشور

أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه، استعدادًا لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر إقامتها في الساعة الثامنة من مساء غدٍ الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وشهدت القائمة عودة محمد هاني وياسر إبراهيم وأحمد رضا، فيما استمر غياب إمام عاشور، كما يغيب كل من أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد الشناوي وحسين الشحات ومروان عطية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي.. في حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء؛ وفي خط الدفاع: محمد هاني - أحمد عيد - كريم فؤاد - ياسين مرعي - أشرف داري - هادي رياض - ياسر إبراهيم؛ وفي خط الوسط: أحمد رضا - أكرم توفيق - علي محمود - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - محمد عبد الله - طاهر محمد طاهر - عمر معوض - محمود صلاح؛ وفي خط الهجوم: سفيان بن جديدة - منصف بقرار - أشرف بن شرقي - محمد رأفت.