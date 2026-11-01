هل تقرر تعديل موعد إجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس؟.. التعليم تحسم الجدل

هل تقرر تعديل موعد اجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس ؟.. سؤال يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن اجابته حاليا على مختلف محركات البحث على الانترنت ، بعد انتشار مطالب جعل شهر رمضان اجازة بالمدارس لتخفيف الضغوط على الطلاب.

هل تقرر تعديل موعد اجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس ؟

من جانبه، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، صدور أي قرارات تنص على تعديل موعد اجازة نصف العام 2027 لطلاب المدارس حتى الآن.

وقال المصدر لـ صدى البلد: موعد إجازة نصف العام 2027 في المدارس حسب الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، من المقرر أن تبدأ من السبت 23 يناير 2027 وتنتهي الخميس 4 فبراير 2027 ، موضحا أن مدتها أسبوعين فقط على أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت 6 فبراير 2027.

وبحسب التقديرات الفلكية، يُتوقع أن يحل أول أيام شهر رمضان يوم الإثنين 8 فبراير 2027، على أن يوافق موعد استطلاع الهلال مساء الأحد 7 فبراير من العام نفسه.

وشدد المصدر ، على أن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2026 / 2027، نصت على أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما .



موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2027

كما حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ، مؤكدة انطلاقها من 9 يناير 2027 إلى 14 يناير 2027.

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 الترم الأول ، مؤكدة أنها تبدأ من 16 يناير 2027 حتى 21 يناير 2027.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم لالفني، أن موعد امتحانات الجدارات الأساسية لصفوف النقل لمدارس التعليم الفني بدءا من السبت 9 يناير 2027

خريطة العام الدراسي 2027

يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.

تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.

يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.



تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.

تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.