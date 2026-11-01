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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«السيسي هو الرجل الذي سيحمي مصر».. أحمد أبو الغيط يكشف كواليس لقاء جمعه باللواء عمر سليمان

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
محمد البدوي

كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، جانبًا من حواراته مع اللواء الراحل عمر سليمان خلال فترة الاضطرابات التي أعقبت أحداث 25 يناير، موضحًا أن سليمان أشار إليه مبكرًا إلى أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي سيكون له دور مهم في حماية مصر».

 قلقه الشديد على مستقبل البلاد

وقال أبو الغيط، خلال لقائه ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه تحدث مع عمر سليمان عن قلقه الشديد على مستقبل البلاد، واحتمالات هيمنة جماعة الإخوان المسلمين على الدولة.

وأضاف أنه عبّر لسليمان عن مخاوفه من سيطرة الجماعة على البلاد، فرد عليه بأن التصدي سيحدث، ثم سأله عما إذا كان يعرف اللواء عبد الفتاح السيسي، فأجابه بأنه لا يعرفه، ليقول له سليمان: «الراجل ده هو المستقبل، هو ده اللي هيحمي مصر».

وأوضح أبو الغيط أن الحديث جرى في وقت لم يكن فيه السيسي قد ظهر على الساحة العامة، وكان يشغل منصب مدير المخابرات الحربية، مشيرًا إلى أن سليمان كان يرى فيه شخصية قادرة على حماية الدولة في المرحلة المقبلة.

أهمية تعبير الشعب عن موقفه

وأشار أبو الغيط إلى أن عمر سليمان كان يرى أهمية أن يعبّر الشعب عن موقفه ويرفض سيطرة الجماعة، بما يتيح للقوات المسلحة القيام بدورها في حماية البلاد، معتبرًا أن ما جرى لاحقًا كشف حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال تلك المرحلة.

أحمد أبو الغيط السفير أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية السيسي أحداث 25 يناير

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