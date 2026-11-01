الدوري الألماني| آينتراخت فرانكفورت يهزم هامبورج 3-1.. ويونيون برلين يتعادل مع كولن 1-1

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت الفوز على ضيفه هامبورج بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على ملعب "كومرتسبانك أرينا"، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل ثلاثية فرانكفورت كلٌ من وارمد عمري لاعب هامبورج بالخطأ في مرماه بالدقيقة العاشرة ورافائيل أونيديكا في الدقيقة 47 ويونس ابن طالب في الدقيقة 69، بينما أحرز تيريم موفي هدف هامبورج في الدقيقة 14.

ورفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد هامبورج عند 9 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى أُقيمت في إطار نفس الجولة، تعادل فريق كولن مع مضيفه يونيون برلين بهدف لكل منهما، حيث تقدم يونيون برلين في الدقيقة العاشرة عن طريق جانيك هابيرير، وعدَّل كولن النتيجة في الدقيقة 79 عن طريق مالك إلمالا.

ورفع كولن رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث عشر، بينما أصبح رصيد يونيون برلين 7 نقاط في المركز السادس عشر.