"النفط" العراقية: أوبك+ تقرر الإبقاء على مستويات الإنتاج في ديسمبر المقبل دون تغيير

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، أن "أوبك+" قررت الإبقاء على مستويات إنتاج النفط في ديسمبر المقبل دون تغيير.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: إن وزير النفط العراقي باسم محمد خضير العبادي، شارك في اجتماع "اوبك+"، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، لافتة إلى أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام باستقرار السوق العالمية.

وأضافت أن الدول المشاركة في الاجتماع قررت الإبقاء على مستويات الإنتاج لشهر ديسمبر المقبل، كما كانت لشهر سبتمبر الماضي.

وأشارت إلى أن دول "اوبك+" السبع (العراق، والسعودية، وروسيا، والكويت، وكازاخستان ، والجزائر، وعمان)، ستواصل عقد اجتماعات شهرية لمراجعة أوضاع السوق.