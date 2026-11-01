الإمارات تُدين استهداف ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية في الخليج العربي

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، الهجوم الذي استهدف ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة قطر لنقل الغاز، في مياه الخليج العربي.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أن هذا الهجوم يمثل تهديداً جسيماً لسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، إضافة إلى آثاره البيئية الجسيمة، ويشكل تصعيداً خطيراً يستهدف أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية.

وأعربت الإمارات عن تضامنها مع قطر، مشددة على ضرورة احترام القانون الدولي، وضمان سلامة وأمن السفن التجارية وناقلات الطاقة وطاقمها وعدم تعريض أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة للخطر.