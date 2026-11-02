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زراعة نخيل البرحي وحصاد الأرز.. تفاصيل خطة محطة بحوث سخا لزيادة الإنتاج الزراعي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زراعة نخيل البرحي وحصاد الأرز.. تفاصيل خطة محطة بحوث سخا لزيادة الإنتاج الزراعي

محطة بحوث سخا
محطة بحوث سخا
شيماء مجدي

أجرى الدكتور حاتم الحمادي، رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، جولة تفقدية بمحطة بحوث سخا، لمتابعة مختلف الأنشطة البحثية والإنتاجية والوقوف على سير العمل بالمحطة، في إطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتابعة المستمرة للمحطات البحثية، والوقوف على معدلات تنفيذ البرامج البحثية والإنتاجية من الزراعة وحتى الحصاد، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتضمنت الجولة متابعة بدء زراعة فسائل نخيل البرحي الواردة من محطة بحوث توشكى، ضمن خطة التوسع في زراعة هذا الصنف بمحطات البحوث الزراعية بسخا والجميزة وقلابشو وجنوب التحرير، بما يدعم جهود التوسع في زراعة الأصناف المتميزة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمحطات.

كما تابع أعمال حصاد محصول الأرز صنف 178، المخصص لإنتاج التقاوي المعتمدة لحساب إدارة إنتاج التقاوي، فضلاً عن تفقد الإكثارات المختلفة للمحاصيل الصيفية، والتي تشمل الأرز والذرة والقطن، ومتابعة المحاصيل الشتوية حديثة الزراعة، ومنها بنجر السكر والبرسيم والفول. وشملت الجولة كذلك متابعة أعمال إعداد وتجهيز الأراضي بالمزرعة البحثية استعداداً لزراعة محصول القمح، في إطار تنفيذ البرامج الزراعية والبحثية المقررة.

وتفقد رئيس الإدارة المركزية لمحطات البحوث وحدة الإنتاج الحيواني بالمحطة، والتي تضم قطعان الجاموس والأبقار، واطلع على سير العمل بها، كما تابع التوسعات الجارية في المباني والمظلات، بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين ظروف التربية ورفع كفاءة الأداء والإنتاج. وأكدت الجولة أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف الأنشطة داخل محطات البحوث، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البحثية والإنتاجية، بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي الزراعي، وتحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.

رافق رئيس الادارة خلال الجولة الدكتور عاصم مطاوع، رئيس قسم بحوث الذرة، والدكتور محمد أبو اليزيد، مدير محطة بحوث سخا، وعدد من الباحثين ووكلاء المحطة.

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