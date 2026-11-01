التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن استكمال إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعاقد على وظائف معلم مساعد مادة (اللغة العربية - الرياضيات – اللغة الإنجليزية - العلوم) لمرحلة التعليم الأساسي (الابتدائي – الإعدادي) بجميع محافظات الجمهورية بفتح باب التقديم مرة أخرى عن ذات الوظائف المنشورة على موقع بوابة الوظائف الحكومية خلال شهر يونيو 2025، شريطة أن يكون المتقدم ممن تم الاستعانة بهم للعمل بالحصة بالمدارس الرسمية والرسمية لُغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط التقديم

وأشار الجهاز إلى أن الإعلان يتضمن كافة الشروط والتخصصات المطلوبة التي تم تحديدها بمعرفة وزارة التربية والتعليم والعليم الفني، إلى جانب الضوابط المنظمة لعملية التقديم، مؤكدًا أن التسجيل يتم إلكترونيًا باستخدام الرقم القومي فقط

بوابة الوظائف الحكومية

وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg ، دون الحاجة إلى رفع مستندات في هذه المرحلة، حيث سيتم تقديمها لاحقًا عند حضور المتقدمين لأداء الامتحان الإلكتروني.

وأوضح الجهاز أن الإعلان عن المسابقات جاء بناءً على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقد شمل إضافة مؤهلات جديدة لم تكن مُدرجة في الإعلانات السابقة، كما أتاح الجهاز للمتقدمين الحق في اختيار مركز الامتحانات المناسب لهم في ضوء المتاح، في ضوء النجاح الكبير الذي حققته تجربة المراكز الإقليمية بالمحافظات في تنظيم الامتحانات خلال المسابقات السابقة.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.