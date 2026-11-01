تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

يترقب أصحاب عدادات الكهرباء الكودية بدء تطبيق تخفيض بنسبة 30% على قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء، تنفيذًا للتيسيرات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن منح أصحاب هذه العدادات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم القانونية.

وكشف مصدر مسئول بإحدى شركات توزيع الكهرباء أن تطبيق التخفيض سيبدأ مع أول عملية شحن للعداد بعد تفعيل الإجراءات الجديدة، موضحًا أن أول شحنة يجب أن تتم من خلال فرع شركة الكهرباء التابع لها المشترك، وليس عبر منافذ الشحن الإلكتروني، حتى يتم تحديث برمجة الكارت وضبط بياناته وفقًا لسعر المحاسبة الجديد.

وأضاف المصدر أن التوجه إلى الشركة في أول عملية شحن يستهدف تحديث بيانات الكارت وربطها بالتعديلات الجديدة على نظام المحاسبة، وبعد ذلك يمكن للمواطن استخدام وسائل الشحن المعتادة وفقًا لحالة العداد والتعليمات المنظمة.

انخفاض سعر الكيلووات من 274 إلى 192 قرشًا

ومن المقرّر أن يؤدي تطبيق التخفيض بنسبة 30% إلى خفض سعر محاسبة استهلاك الكهرباء من 274 قرشًا إلى نحو 192 قرشًا للكيلووات ساعة، وذلك لمدة 6 أشهر وفقًا للضوابط المعلنة.

ما العدادات المستفيدة من تخفيض الكهرباء؟

وأوضح المصدر أن التخفيض يستهدف العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل أغسطس 2024، والتي كانت تخضع لنظام شرائح الاستهلاك قبل تحويلها إلى نظام المحاسبة بسعر موحد.

ولا يشمل التخفيض جميع أصحاب العدادات الكودية بصورة تلقائية، إذ يرتبط التطبيق بتاريخ تركيب العداد ومدى انطباق شروط الاستفادة عليه، في إطار إتاحة مهلة للمواطنين لاستكمال إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاع القانونية للوحدات والعقارات.

وتأتي هذه التيسيرات ضمن إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب العدادات الكودية المستحقين، ومنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة، والانتهاء من إجراءات التصالح وبعد ذلك يتم تحويل العداد الكودي إلى قانوني.