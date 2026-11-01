الاحتلال يصدر 9500 إخطار هدم ووقف بناء في الضفة.. والخليل تتصدر المشهد

كشفت لجنة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر 9518 إخطارًا بالهدم أو وقف أعمال البناء بحق مبانٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، منذ بداية عام 2015 وحتى الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.

وقالت اللجنة، في تقرير صدر يوم السبت، إن هذه الإخطارات أوقفت أعمال البناء وتركت الممتلكات الفلسطينية تحت تهديد الهدم، ما أدى إلى تعطيل حياة الأسر والحد من قدرة المجتمعات على بناء المنازل وتوسيع الخدمات والحفاظ على سبل العيش.

وأوضح التقرير أن الفترة من 2015 إلى 2025 شهدت تسجيل 9174 إخطارًا، فيما صدر 344 إخطارًا إضافيًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لا تشمل بالضرورة جميع الإخطارات الصادرة عن الاحتلال الإسرائيلي، وإنما الحالات التي وثّقتها اللجنة والمنظمات القانونية الشريكة.

الخليل تتصدر.. وهذه المحافظات الأكثر تلقيًا لإخطارات الهدم

وبحسب البيانات الفلسطينية، جاءت محافظة الخليل في المركز الأول من حيث عدد إخطارات الهدم ووقف الأعمال، بإجمالي 2697 إخطارًا، تلتها بيت لحم بـ1310 إخطارات، ثم رام الله والبيرة بـ1118 إخطارًا، فيما سجلت القدس 929 إخطارًا.

وأشار التقرير إلى أن عام 2023 شهد أعلى حصيلة سنوية، بعدما وصل عدد الإخطارات إلى 1333 إخطارًا، مقارنة بـ701 إخطار خلال عام 2015.

الأمم المتحدة تكشف حصيلة عمليات الهدم

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» هدم نحو 12 ألف مبنى في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، من بينها 1698 مبنى ممولًا من جهات مانحة.

ووفقًا لبيانات المكتب الأممي، تسببت عمليات الهدم في تشريد أكثر من 18 ألف فلسطيني، فيما امتد تأثيرها إلى نحو 843 ألف شخص.

وتشمل عمليات الهدم التي يرصدها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية مباني أُزيلت لأسباب تتعلق بعدم الحصول على تراخيص بناء صادرة عن الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب عمليات الهدم العقابية وتلك التي نُفذت خلال العمليات العسكرية.