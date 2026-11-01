تصعيد عسكري جديد .. كوريا الشمالية تختبر رؤوسًا حربية عنقودية لصواريخ باليستية

أعلنت كوريا الشمالية إجراء اختبار لرأس حربي عنقودي لصاروخ باليستي تكتيكي، بهدف تقييم قدراته القتالية وقوته التدميرية، في إطار جهودها لتطوير أنظمة الأسلحة الصاروخية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الأحد، أن إدارة الصواريخ أجرت الاختبار يوم السبت، تحت إشراف الجنرال كيم جونغ سيك، عضو اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم والنائب الأول لمدير أحد أقسام اللجنة المركزية للحزب.

13 هكتارًا.. مساحة التدمير التي كشفتها بيونغ يانغ

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، أكد معهد أبحاث أنظمة الصواريخ الباليستية ومعهد أبحاث الرؤوس الحربية أن الاختبار أثبت قدرة «الرأس الحربي العنقودي القياسي من النوع 2» على تدمير منطقة مستهدفة تبلغ مساحتها نحو 12 إلى 13 هكتارًا، بما وصفته بيونغ يانغ بأنه «كثافة عالية للغاية».

4 أنواع من الرؤوس الحربية.. وخطة عسكرية قبل نهاية العام

وفي تطور لافت، قال رئيس إدارة الصواريخ إن كوريا الشمالية تصنف رؤوسها الحربية العنقودية إلى أربع فئات، تشمل الأنواع ذات الأغراض الخاصة والأنواع القياسية.

وأضاف أن بيونغ يانغ تخطط لإتاحة الأنواع الأربعة لجميع الوحدات العسكرية بحلول نهاية عام 2026، بما يسمح للقوات باختيار الرؤوس الحربية وفقًا للأهداف العملياتية وطبيعة الأهداف المحددة.

كوريا الشمالية: الاختبار جزء من تطوير القوة التدميرية

من جانبها، وصفت إدارة الصواريخ الاختبار بأنه جزء من برنامج أبحاث علمية منتظم يستهدف زيادة القوة التدميرية لأنظمة الأسلحة التي تطورها البلاد، وتعزيز قدراتها الصاروخية التكتيكية.

