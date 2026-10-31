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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية: العقوبات لن تؤثر ​على ⁠وضعنا كدولة تملك أسلحة نووية

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية
محمود نوفل

نددت ​كوريا الشمالية ببيان مشترك ‌صادر عن مجموعة من الدول التي تراقب تنفيذ العقوبات على بيونجيانج، واصفة ذلك ​البيان بأنه "انتهاك سافر لسيادتها" نابع ​من عداء تكنه لها الولايات المتحدة والغرب.
 

ودعا ⁠بيان صدر هذا الأسبوع عن المجموعة ​التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة ​المتحدة وكوريا الجنوبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل لقرارات العقوبات الصادرة ​عن الأمم المتحدة التي تحظر الاستعانة ​بعمال من كوريا الشمالية وتمنع التعاون العسكري مع ‌بيونجيانج.
 


ونقلت ⁠وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية "قد تنجح العقوبات والضغوط مع الضعفاء، لكنها لن تؤثر ​علينا أبدا".


وذكر ​المتحدث : حملة العقوبات النمطية التي تشنها الولايات ​المتحدة والغرب لا يمكنها التأثير ​على ⁠وضع كوريا الشمالية كدولة تملك أسلحة نووية.


وتهدف قرارات مجلس الأمن الدولي التي ⁠تم ​إقرارها منذ عام ​2006 إلى إنهاء برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا ​الشمالية.

كوريا الشمالية العقوبات ضد كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية الأسلحة النووية

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