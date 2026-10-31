كوريا الشمالية: العقوبات لن تؤثر ​على ⁠وضعنا كدولة تملك أسلحة نووية

نددت ​كوريا الشمالية ببيان مشترك ‌صادر عن مجموعة من الدول التي تراقب تنفيذ العقوبات على بيونجيانج، واصفة ذلك ​البيان بأنه "انتهاك سافر لسيادتها" نابع ​من عداء تكنه لها الولايات المتحدة والغرب.



ودعا ⁠بيان صدر هذا الأسبوع عن المجموعة ​التي تضم الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة ​المتحدة وكوريا الجنوبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التنفيذ الكامل لقرارات العقوبات الصادرة ​عن الأمم المتحدة التي تحظر الاستعانة ​بعمال من كوريا الشمالية وتمنع التعاون العسكري مع ‌بيونجيانج.





ونقلت ⁠وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية "قد تنجح العقوبات والضغوط مع الضعفاء، لكنها لن تؤثر ​علينا أبدا".



وذكر ​المتحدث : حملة العقوبات النمطية التي تشنها الولايات ​المتحدة والغرب لا يمكنها التأثير ​على ⁠وضع كوريا الشمالية كدولة تملك أسلحة نووية.



وتهدف قرارات مجلس الأمن الدولي التي ⁠تم ​إقرارها منذ عام ​2006 إلى إنهاء برامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا ​الشمالية.