دخل النجم النرويجي مارتن أوديجارد، قائد فريق آرسنال الإنجليزي، دائرة اهتمامات نادي بايرن ميونخ الألماني، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة النادي البافاري لتدعيم خط الوسط بعناصر مميزة.

بايرن ميونخ يستهدف ضم قائد آرسنال في الميركاتو الصيفي

ووفقًا لتقارير صحفية، يدرس بايرن ميونخ إمكانية التعاقد مع أوديجارد، البالغ من العمر 27 عامًا، بعدما لفت اللاعب أنظار مسؤولي النادي الألماني، في ظل قدراته الفنية وإمكانياته في صناعة اللعب والتحكم في إيقاع المباريات.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة بايرن ميونخ لا تستهدف حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تفضل الانتظار حتى الصيف، من أجل تقييم احتياجات الفريق الفنية وتحديد مدى إمكانية ضم قائد آرسنال.

موقف آرسنال من رحيل مارتن أوديجارد

في المقابل، لا يرغب آرسنال في التفريط بسهولة في خدمات قائده النرويجي، خاصة أن عقده الحالي يمتد حتى صيف 2028، إلا أن إدارة النادي اللندني بدأت تحركات أولية لبحث إمكانية تمديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

وتخشى إدارة آرسنال من تعثر مفاوضات التجديد، وهو ما قد يدفعها إلى دراسة العروض المقدمة للاعب خلال الصيف المقبل، لتجنب الدخول في موقف صعب مع اقتراب نهاية عقده.

وأضافت التقارير أن فكرة الانتقال إلى الدوري الألماني تحظى باهتمام أوديجارد، الأمر الذي قد يمنح بايرن ميونخ فرصة للدخول بقوة في سباق التعاقد معه، حال عدم التوصل لاتفاق بين اللاعب وإدارة آرسنال بشأن تمديد عقده.

وتترقب الأندية الأوروبية تطورات مستقبل قائد آرسنال، في ظل احتمالية تحول اهتمام بايرن ميونخ إلى مفاوضات رسمية خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.