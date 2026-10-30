طريقة عمل كيك الجزر فى البيت.. وصفة هشة بمكونات بسيطة

يُعد كيك الجزر من الحلويات المنزلية المميزة التي تجمع بين المذاق الحلو والقوام الطري، إذ يضيف الجزر المبشور رطوبة طبيعية ونكهة خفيفة تجعل الكيك شهيًا ومناسبًا للتقديم في وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة للأطفال بين الوجبات.

وتتميز طريقة عمل كيك الجزر بسهولة تحضيرها، إذ تعتمد على مكونات بسيطة ومتوفرة في معظم المطابخ، كما يمكن إضافة القرفة أو الفانيليا لمنح الكيك نكهة غنية ومميزة، وتقديمه في صورة شرائح صغيرة تشجع الأطفال على تناوله، وذلك وفقًا لما ذكره موقع «Food & Wine».

طريقة عمل كيك الجزر للأطفال في المنزل

طريقة عمل كيك الجزر

يمكن تحضير كيك الجزر في المنزل بخطوات بسيطة، مع الالتزام بالمقادير وطريقة التسوية للحصول على كيك طري وهش يناسب أفراد الأسرة.

مكونات كيك الجزر:

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب من الجزر المبشور ناعمًا.

3 بيضات.

ثلاثة أرباع كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة، حسب الرغبة.

رشة صغيرة من الملح.

طريقة عمل كيك الجزر

طريقة تحضير كيك الجزر خطوة بخطوة:

ـ تجهيز الفرن والقالب: سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، ثم ادهني قالب الكيك بقليل من الزيت ورشة دقيق، أو استخدمي ورق الخَبز لتسهيل إخراج الكيك بعد التسوية.

ـ خلط المكونات السائلة: اخفقي البيض مع السكر والفانيليا في وعاء عميق حتى تمتزج المكونات جيدًا، ثم أضيفي الزيت واللبن مع التقليب حتى تحصلي على خليط متجانس.

ـ إضافة الجزر المبشور: ضعي الجزر المبشور في الخليط وقلبي جيدًا حتى يتوزع بالتساوي، ويفضل استخدام الجزر المبشور ناعمًا للحصول على قوام مناسب للأطفال.

ـ إضافة المكونات الجافة: انخلي الدقيق مع البيكنج بودر والقرفة والملح في وعاء منفصل، ثم أضيفي الخليط الجاف تدريجيًا إلى المكونات السائلة، وقلبي برفق حتى يختفي الدقيق، مع تجنب الإفراط في الخلط.

ـ خبز الكيك: اسكبي خليط كيك الجزر في القالب المجهز، ثم أدخليه الفرن لمدة تتراوح بين 30 و40 دقيقة تقريبًا، مع مراعاة اختلاف وقت التسوية حسب حجم القالب وطبيعة الفرن.

ـ اختبار النضج: اغرسي عودًا خشبيًا في منتصف الكيك، فإذا خرج نظيفًا أو عليه فتات جاف، فهذا يشير إلى اكتمال النضج.

ـ التقديم: اتركي الكيك يهدأ قليلًا قبل إخراجه من القالب، ثم ضعيه على شبكة حتى يبرد تمامًا، وقطعيه إلى شرائح صغيرة وقدميه مع كوب من اللبن أو بعض قطع الفاكهة.

طريقة عمل كيك الجزر

أفكار لتقديم كيك الجزر للأطفال

يمكن تقطيع كيك الجزر إلى مربعات أو شرائح صغيرة لتسهيل تناوله، كما يمكن تقديمه بجانب كوب من اللبن أو قطع الفاكهة المفضلة للأطفال، ليكون اختيارًا مناسبًا ضمن وجبة إفطار متنوعة أو وجبة خفيفة بين الوجبات.