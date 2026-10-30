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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

شيكو بانزا
شيكو بانزا
حمزة شعيب

كشف مصدر داخل لجنة الحكام، عن موقف الأنجولي شيكوبانزا، لاعب الزمالك، من العقوبة بعد الواقعة التي شهدتها مباراة الفريق الأخيرة مع المقاولون العرب، موضحًا أنه لن يتم توقيع أي عقوبات على اللاعب.

وأكد المصدر أن الواقعة لم ترد في الشريط الرسمي للمباراة، كما لم يتم تسجيلها في تقرير مراقب اللقاء، وهو ما يعني عدم وجود أساس رسمي لاتخاذ إجراءات انضباطية ضد اللاعب.

وأضاف أن تسجيل الواقعة في تقرير المراقب أو ظهورها في الشريط الرسمي للمباراة كان سيضع شيكوبانزا تحت طائلة بند «القيام بأداء بعض الحركات التي تتنافى مع الدين والعادات والتقاليد».

وأوضح أن العقوبة المقررة وفقًا لهذا البند، حال ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، تتمثل في الإيقاف لمدة مباراة واحدة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه.
 

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