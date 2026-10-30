ميار محمد بطلة تحدي القراءة العربي تكشف عن حلمها: أتمنى أن أصبح وزيرة للإعلام

كشفت المصرية ميار محمد، بطلة تحدي القراءة العربي، عن طموحاتها المستقبلية، معربة عن حلمها بتولي منصب وزيرة الإعلام في مصر، إلى جانب العمل مذيعة تدافع عن اللغة العربية وتحافظ على هويتها.

وقالت ميار محمد، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنها تحلم بأن تصبح وزيرة للإعلام في مصر، وأن تعمل مذيعة حارسة على اللغة العربية، في تعبير عن اهتمامها بالإعلام واللغة العربية ورغبتها في ترك بصمة في هذا المجال.

وحظي حديث ميار بتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما لفتت الأنظار بطموحها الذي يجمع بين العمل الإعلامي والاعتزاز باللغة العربية.

ميار عثمان ترفع اسم مصر في تحدي القراءة العربي

نجحت ميار، الطالبة بمدرسة الشهيد حمدي شرابي الابتدائية بمدينة برج البرلس، في انتزاع المركز الأول على مستوى الوطن العربي، بعد رحلة من القراءة والاجتهاد أهلتها لتمثيل مصر في التصفيات النهائية للمسابقة، التي تُعد من أكبر المبادرات القرائية باللغة العربية على مستوى العالم.

وتُوجت ميار خلال الحفل الختامي الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي، بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسط أجواء احتفالية كرمت الفائزين في مختلف فئات التحدي.