بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

إطلالة حنان مطاوع

تألقت حنان مطاوع، مرتدية جمبسوت أنيق وجذاب باللون الاسود، وجاء الجمبسوت بتصميم مميز ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع، في المكياج على الألوان البنية والسوداء التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت حنان مطاوع، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة حنان مطاوع