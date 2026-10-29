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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خاص | الأهلي يحسم موقفه من عموتة بسبب الأداء والانتقادات

وائل جمعة
وائل جمعة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن موقف إدارة القلعة الحمراء من الانتقادات التي تعرض لها المغربي حسين عموتة، المدير الفني للفريق، عقب الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عموتة يتعرض للانتقادات بسبب أداء الأهلي 

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي لا تلتفت إلى الانتقادات الموجهة ضد عموتة في الفترة الأخيرة، مشددًا على عدم وجود أي نية للمساس بموقعه، مع استمرار الدعم الكامل له خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الفوز على مودرن سبورت وحصد ثلاث نقاط جديدة يمثلان أمرًا إيجابيًا للفريق، لكن الأداء الذي قدمه الأهلي خلال المباراة لم يكن على المستوى المنتظر، رغم نجاحه في تحقيق الانتصار.

وأضاف أن إدارة النادي تدرك أهمية المرحلة الحالية، وتفضل توفير الأجواء المناسبة للجهاز الفني من أجل العمل على تصحيح الأخطاء وتطوير الأداء، بدلًا من الانشغال بالانتقادات التي أعقبت المباراة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على مودرن سبورت بهدف نظيف، سجله عمر الساعي، ليحصد الفريق ثلاث نقاط مهمة في مشواره ببطولة الدوري، بينما تتواصل التساؤلات بشأن مستوى الأداء الفني ومدى قدرة الفريق على تقديم عروض أكثر إقناعًا خلال المباريات المقبلة.

وشدد المصدر على أن الثقة في عموتة مستمرة، وأن الجهاز الفني سيحصل على الدعم اللازم من أجل تحسين النتائج والأداء خلال الفترة القادمة.

وائل جمعة الأهلي الحسين عموتة الدوري المصري أخبار الأهلي

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