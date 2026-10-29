أخبار السيارات | إيسوزو دي ماكس 2027 الفيس ليفت .. تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

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مقارنة بين .. اكس بنج GX و ديبال اس 09 موديل 2027 | صور

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات موديل 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

سوق السيارات المصري يتواجد به العديد من إصدارات السيارات موديل 2027 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

أعلنت شركة إيسوزو عن طرازها الجديد إيسوزو دي ماكس موديل 2027 الفيس ليفت، وتنتمي دي ماكس لفئة السيارات البيك أب، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

أعلنت شركة بوجاتي عن طرازها الجديد بوجاتي توربيون الخارقة، كما ان توربيون ليست مجرد سيارة مستقلة، بل تمثل قاعدة هندسية يمكن للشركة تطوير موديلات أخرى انطلاقاً منها خلال السنوات المقبلة.

كشفت تويوتا عن مجموعة من السيارات الاختبارية المعدلة تحت اسم سنو هانتر Snowhunter، والتي تضم خمس سيارات مخصصة للتعامل مع التضاريس الشتوية الصعبة، بعد استبدال العجلات التقليدية بأنظمة حركة مجنزرة تساعد على التنقل فوق الثلوج الكثيفة والأسطح اللينة. وتضم المجموعة طرازات تندرا وتاكوما وفوررنر ولاندكروزر وسيكويا، مع تجهيزات مختلفة لكل سيارة بحسب طبيعة استخدامها وحجمها.