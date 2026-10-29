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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يخطط لخطف نجم زد في يناير مقابل الاستغناء عن كباكا ومقابل مالي

نادي
نادي
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، عن تحركات جادة داخل القلعة الحمراء للتوصل إلى اتفاق مع نادي زد بشأن إبرام صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا لاستكمال منافسات الموسم.

الأهلي يخطط لخطف نجم زد

وأوضح المصدر أن الأهلي يستهدف التعاقد مع طارق علاء، الظهير الأيمن لفريق زد، لتدعيم الجبهة اليمنى ومنح الجهاز الفني خيارات إضافية في هذا المركز، ضمن تحركات الإدارة لتلبية احتياجات الفريق خلال النصف الثاني من الموسم.

في المقابل، أبدى نادي زد اهتمامًا بضم أحمد كباكا، لاعب وسط الأهلي، حيث تفضل إدارة النادي إتمام الصفقة من خلال شراء عقد اللاعب بصورة نهائية، بدلًا من الحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

وأشار المصدر إلى أن التصور المطروح حاليًا يتضمن انتقال أحمد كباكا إلى صفوف زد بشكل نهائي، مقابل انضمام طارق علاء إلى الأهلي، مع حصول القلعة الحمراء على مقابل مالي إضافي، على أن تتحدد القيمة النهائية وفقًا لما تسفر عنه المفاوضات بين الناديين.

وأكد المصدر أن المباحثات لا تزال مستمرة بين الطرفين، في ظل دراسة التفاصيل المالية وشروط إتمام الصفقة، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل فتح باب الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وتأتي تحركات الأهلي في إطار سعي الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر قادرة على تقديم الإضافة الفنية، بينما يسعى زد إلى استغلال المفاوضات لتدعيم قائمته، مع إمكانية حسم انتقال كباكا بصورة نهائية خلال الميركاتو الشتوي.

زد الأهلي طارق علاء الدوري المصري أحمد كباكا

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