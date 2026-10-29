الصحفيين تكرم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة «المياه وقصص النيل»

كرّمت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، وبعثة الاتحاد الأوروبي، الصحفيين المشاركين في البرنامج التدريبي الأول، إلى جانب أعضاء لجنة تحكيم مسابقة «المياه وقصص النيل».

تكريم المحكمين

شمل التكريم الدكتورة رباب جابر، من وزارة الموارد المائية والري، والدكتور أشرف أمين، رئيس القسم العلمي والصحي بجريدة الأهرام، ومجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، كما جرى توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة.

تطوير مهارات الصحفيين

ونُظم البرنامج بالتعاون بين لجنتي الشئون العربية والخارجية، وتطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، في إطار جهود النقابة لتطوير مهارات الصحفيين ومواكبة التحولات المتسارعة في أدوات وأساليب العمل الصحفي.

ونظمت لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اليوم الخميس، حفلًا لتوزيع جوائز الفائزين في مسابقة البرنامج التدريبي الأول «المياه وقصص النيل»، بأحد فنادق القاهرة، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

الاتحاد الأوروبي

شارك في الحفل الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والسفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والكاتب الصحفى أيمن عبد المجيد والكاتب الصحفى عبد الرؤوف خليفة، عضوا مجلس نقابة الصحفيين، والسفيرة منى عرفة، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياه ودول حوض النيل، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير مؤسسة وجريدة الدستور، والكاتب الصحفي نصر نعيم، رئيس تحرير موقع تفصيلة، وأحمد شوقي، المحرر العام لموقع فكر تاني، إلى جانب ممثلين عن سفارتي السويد واليونان وعدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي، وعدد من الزملاء الصحفيين.

وقال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن حفل توزيع جوائز مسابقة البرنامج التدريبي الأول «المياه وقصص النيل» يأتي تتويجًا لجهد كبير في العمل المهني، مقدمًا الشكر إلى الاتحاد الأوروبي والسفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وسفارة السويد، على جهودهم في دعم البرنامج التدريبي الأول حول قصص النيل.

وأشار البلشي إلى أن الصراع على المياه أصبح قضية مهمة قد تحكم المستقبل، مؤكدًا أن مشاركة الزملاء الصحفيين في الدورة التدريبية، التي استمرت 6 أشهر، جاءت بهدف تقديم عمل مهني حقيقي، موجها الشكر إلى الصحف والمواقع التي قدمت أعمالًا مهنية مهمة حول قضايا المياه، مؤكدًا ضرورة إتاحة مساحة أكبر لهذا النوع من العمل الصحفي خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن التنافس بين الزملاء في إنتاج قصص صحفية حول المياه أسفر عن نتائج متميزة تعكس تطور الصحافة المصرية، مشيرًا إلى أن الفائزين ينتمون إلى مؤسسات صحفية قومية وخاصة وغيرها.

ورحّب محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بالمشاركين في حفل توزيع جوائز مسابقة «المياه وقصص النيل»، التي نُظمت بالتعاون بين اللجنة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، موجّهًا الشكر إلى السفيرة أنجلينا إيخهورست والاتحاد الأوروبي على التعاون المثمر والبنّاء.

وأشار الشاذلي إلى أن البرنامج التدريبي استمر على مدار 6 أشهر، وتضمن مجموعة من التدريبات المتخصصة في صحافة البيانات والذكاء الاصطناعي والصحافة الاستقصائية، موضحا أن مخرجات المشاركين تنوعت بين التقارير الصحفية، وأعمال صحافة البيانات، والمنتجات المصورة، والمحتوى المخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إنتاجات اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف الشاذلى أن البرنامج يأتي في إطار حرص نقابة الصحفيين على تعزيز القدرات المهنية للصحفيين، وفتح آفاق جديدة أمامهم للاستفادة من التقنيات الحديثة في إنتاج محتوى صحفي مبتكر، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في مجالات التدريب والتطوير المهني.

وأوضح الشاذلي أنه جرى تنظيم مسابقة في ختام البرنامج التدريبي، فاز بها 7 صحفيين، وتضمنت الجوائز 4 رحلات إلى بروكسل و3 أجهزة لابتوب.

أسماء الفائزين

الفائزون برحلات إلى بروكسل:

* حسين البدوي – جريدة الوطن.

* مي سعودي – موقع فكر تاني.

* محمد علاء – جريدة الشروق.

* أسماء نصار – جريدة اليوم السابع.

الفائزون بأجهزة اللابتوب ودروع النقابة والاتحاد الأوروبي:

* مجدي أبو الفتوح – جريدة الشروق.

* أحمد سمير – بوابة الأهرام.

* هند سعيد – وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتقدم محمد السيد الشاذلي بخالص التهنئة إلى الزملاء الصحفيين الفائزين في البرنامج التدريبي الأول، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.

وأكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن المياه تمثل شريان الحياة وأحد الموارد الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أهمية دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المرتبطة بالمياه وتعزيز وعي المواطنين بالتحديات المائية.

وأشارت إيخهورست إلى أهمية التعاون مع نقابة الصحفيين في تناول أحد أبرز الملفات المرتبطة بتاريخ مصر وثقافتها، وهو نهر النيل، معربة عن اعتزازها بالتعاون مع الحكومة المصرية في قطاع المياه، وبالصحفيين المشاركين في البرنامج التدريبي.

وأضافت أنها تشرفت بالسفر مع المشاركين إلى محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، لرصد التحديات المرتبطة بالمياه والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للتعامل معها، مشددة على أهمية الدور الإعلامي في نقل المعلومات المتعلقة بالمياه إلى الجمهور، وتسليط الضوء على التحديات والجهود المبذولة لمواجهتها، بما يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على الموارد المائية.

وأكدت السفيرة منى عرفة، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المياه ودول حوض النيل، أن البرنامج التدريبي، الذي نُظم بالتعاون بين لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين والاتحاد الأوروبي، يعكس أهمية ملف المياه، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

ولفتت إلى أن التحديات التي تواجه الحكومة المصرية في ملف المياه ليست سهلة، ما يتطلب التعامل معها بحكمة، إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بطبيعة الموقف المائي المصري والتحديات المرتبطة به.

وقالت إن من مظاهر نجاح إدارة هذا الملف ألا يشعر المواطن بالأعباء والتحديات التي تواجه الحكومة، مشيدة بحكمة التعامل مع الأزمات المرتبطة بالمياه، مشددة على أهمية اهتمام وسائل الإعلام بملف المياه، وضرورة توعية المواطنين ونقل المعلومات الصحيحة بشأن الموقف المائي المصري.

وأشارت إلى أن الحضارة المصرية القديمة قامت على النيل، ولا تزال آثارها وإنجازاتها محل اهتمام العالم، مؤكدة أن النهر يمثل رمزًا للتعاون والسلام.