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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الجيزة تستجيب لشكاوى المواطنين وتنفذ حملات لإصلاح الصرف الصحي ورفع المخلفات

رفع المخلفات
رفع المخلفات
أحمد زهران

استجابت محافظة الجيزة لعدد من شكاوى المواطنين المرصودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الميدانية التي شملت إصلاح وتطهير شبكات الصرف الصحي، ورفع المخلفات، والتعامل مع مصادر الإزعاج والإشغالات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة متابعة شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع تكثيف التواجد الميداني للعمل على إزالة أسباب الشكاوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

بينما في مركز ومدينة أوسيم، جرى إصلاح وتسليك وتطهير شبكة الصرف الصحي بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإنهاء معاناة طلاب مدرسة أرض الذهب الخاصة ببشتيل نتيجة طفوحات الصرف الصحي كما يجري تجهيز قطعة الأرض المخصصة لإقامة محطة رفع الصرف الصحي المقرر إنشاؤها لخدمة المنطقة والارتقاء بمستوى الخدمات بها.

وفي حي جنوب الجيزة، جرى إصلاح تسريب وتطهير شبكات الصرف الصحي، ما ساهم في تجفيف تجمعات المياه بشارع أحمد عباس بمنطقة القصبجي بالمنيب، إلى جانب رفع تراكمات القمامة والمخلفات بمنطقة جزيرة الذهب، بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل، لتيسير حركة المواطنين وتحسين مستوى النظافة.

وفي حي الهرم، جرى فض نقطة لفرز المخلفات بشارع أحمد الفيومي المتفرع من شارع العشرين، استجابةً لشكاوى المواطنين وتضرر الأهالي، خاصة كبار السن، حيث تم رفع عدد ٢ كنبة متهالكة ومخلفات أعمال الفرز، وإنهاء أسباب الشكوى.

وفي حي الطالبية، شن الحي حملة لرفع الإشغالات استجابةً لشكاوى سكان شارع العروبة من الإزعاج الناتج عن عدد من المحال، وأسفرت الحملة عن غلق منشأتين لممارسة نشاط مقاهي الإنترنت (سايبر)، ومصادرة عدد ٩ كنبات فوتيه و٤ كراسٍ مضفرة، وإيداعها مخازن الحي.
كما استجاب حي  الطالبية لشكوى أحد المواطنين بشأن اشتعال النيران بموقع يضم بعض المخلفات، حيث جرى التدخل السريع ورفع المخلفات من الموقع مع التوجيه باستمرار المتابعة الدورية للمكان لمنع تراكم المخلفات مجددًا. 
وأكدت محافظة الجيزة استمرار متابعة الشكاوى الواردة والمرصودة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل معها ميدانيًا بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومواصلة جهود تحسين مستوى الخدمات وتحقيق الانضباط بالشوارع.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة رفع مخلفات

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