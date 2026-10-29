علاج مسن مصاب بالسرطان وتحاليل جينية لطفلين ضمن قرارات محافظ الفيوم لخدمة المواطنين

وجه الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات وذوي الهمم خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين مع مراعاة المؤهلات العلمية والظروف الصحية والمعيشية لكل حالة واستمع المحافظ إلى مطالب فتاة حاصلة على بكالوريوس رياض الأطفال وشاب حاصل على دبلوم فني ومسن يعول شابين من ذوي الهمم وسيدة تطالب بتوفير عمل لزوجها وكلف مديرية العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوفير فرص مناسبة كما وجه بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لبحث إمكانية تشغيل الفتاة بنظام الحصة بإحدى المدارس وشدد على متابعة انتظام العاملين وصرف أجورهم وفقا للقواعد المنظمة.



العلاج على نفقة الدولة

وفي الملف الصحي وجه المحافظ بتوفير العلاج على نفقة الدولة لمسن من الأسر الأولى بالرعاية يعاني من ورم سرطاني بالرئة كما كلف مديرية الصحة بالتنسيق مع فرع التأمين الصحي بالفيوم للتواصل مع مستشفى عين شمس الجامعي بالقاهرة لإجراء التحاليل الجينية لطفلين يعانيان من مشكلات صحية مرتبطة بضمور خلايا المخ لتحديد احتياجاتهما العلاجية.



دعم مالي وغذائي للأسر

ووجه مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير مساعدات مالية عاجلة وكوبونات لشراء المواد الغذائية ومستلزمات الرعاية لفتاة تعاني من ضمور خلايا المخ ولا تستطيع التحكم في الإخراج بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية كما وجه بتوفير الحماية الاجتماعية لمسن يعمل باليومية في النظافة ويعول زوجته وخمسة أبناء بينهم ثلاثة يعانون من جلطات بخلايا المخ ويحتاج منزل الأسرة إلى الترميم وتوفير سقف مناسب.



تكافل وكرامة وفرص عمل

وشدد المحافظ على سرعة استخراج كروت الخدمات المتكاملة للأبناء المستحقين وبحث توفير فرص عمل لاثنين منهم ودراسة إدراج الأسرة ضمن برنامج تكافل وكرامة وفقا للضوابط مع تقديم مساعدة مالية وكوبون غذائي واستجاب كذلك لطلب سيدة يعاني زوجها من عدم القدرة على الحركة بسبب ورم بالمخ موجها بإجراء التحاليل الجينية لطفليها المصابين بضمور خلايا المخ وأكد استمرار اللقاءات الدورية وسرعة فحص مطالب المواطنين وتكامل جهود الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.