سقوط 4 متهمين بترويج مخدر الآيس وضبط أسلحة خرطوش في الفيوم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، بالتعاون مع قسم شرطة أول الفيوم، برئاسة المقدم هشام حسن، رئيس مباحث القسم، في ضبط 4 أشخاص لهم سجل جنائي، لاتهامهم بترويج وبيع مادة الآيس المخدرة بمنطقة كفر القرعة بمحافظة الفيوم.



منزل يتحول إلى وكر لتجارة المخدرات

وتلقى اللواء أشرف عبد الموجود، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بضبط المتهمين أثناء ترويج وبيع مادة الآيس المخدرة، واتخاذهم أحد المنازل وكرا لممارسة نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.



أسلحة ومبلغ مالي وهواتف محمولة

وأسفرت الحملة الأمنية عن ضبط سلاحين خرطوش محليي الصنع، ومبلغ مالي، ودراجة نارية، و4 هواتف محمولة، يُشتبه في استخدامها في التواصل مع المتعاملين معهم وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.