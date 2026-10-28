القيادة المركزية الأمريكية تنفي اصطدام سفن تجارية بألغام أثناء عبورها مضيق هرمز

نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأربعاء، اصطدام سفن تجارية بألغام أثناء عبورها مضيق هرمز.

وذكرت القيادة المركزية - في منشور على حسابها الرسمي بمنصة (إكس) - أن وسائل إعلام خاضعة لسيطرة إيران، أفادت خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، بمزاعم إيرانية تفيد بأن سُفناً تجارية تصطدم بألغام بحرية أثناء عبورها مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه المزاعم غير صحيحة.

وأكدت القيادة أن "القوات الأمريكية قامت بتطهير جميع طرق العبور الرئيسية المعترف بها دوليًا عبر مضيق هرمز من الألغام البحرية، ولا تزال خالية منها.

وقد استخدمت آلاف السفن التجارية ممرات العبور هذه بأمان، ولا تزال تفعل ذلك حتى اليوم".