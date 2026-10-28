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مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

اسعار باقات الانترنت الارضي
اسعار باقات الانترنت الارضي
رشا عوني

ينتظر ملايين المستخدمين موعد تطبيق نظام ضعف الباقة للإنترنت الأرضي بعد إعلان رسمي من رئيس الوزراء بزيادة سعة باقة 50 جيجا لتصبح 100 جيجا بنفس السعر دون زيادة ، ولذا يترقب الجميع موع التطبيق الفعلي لباقة 50 جيجا والمقرر خلال الايام القليلة المقبلة . 

 

زيادة سعة الباقة الأساسية من الأحد 1 نوفمبر

يستعد مستخدمو الإنترنت المنزلي في مصر للاستفادة من زيادة سعة الباقة الأساسية دون رفع قيمة الاشتراك الشهري، مع بدء تنفيذ قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتبارًا من الأحد 1 نوفمبر 2026، والذي يقضي برفع سعة الباقة التي يبلغ سعرها 150 جنيهًا من 50 إلى 100 جيجابايت.

موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت 

في ضوء تنفيذ التوصيات الصادرة عن "منتدى مصر 2026" أيضا، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي  أن أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التعليمات التنفيذية للشركات مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية، على أن يبدأ إطلاق الخدمة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي WE

تأتي أسعار باقات الإنترنت الأرضي في WE، كالتالي:

-باقة 50 جيجابايت: 150 جنيهًا شهريًا قبل الضرائب.

-باقة 150 جيجابايت: 260 جنيهًا شهريًا.

-باقة 200 جيجابايت: 330 جنيهًا شهريًا.

-باقة 250 جيجابايت: 395 جنيهًا شهريًا.

باقة 300 جيجابايت: 460 جنيهًا شهريًا.

-باقة 400 جيجابايت: 580 جنيهًا شهريًا.

-باقة 500 جيجابايت: 660 جنيهًا شهريًا.

-باقة 750 جيجابايت: 925 جنيهًا شهريًا.

-باقة 1500 جيجابايت: 1650 جنيهًا شهريًا.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي فودافون 2026

أما أسعار باقات الإنترنت الأرضي في فودافون، فجاءت كالآتي:

-باقة 50 جيجابايت: 171 جنيهًا شهريًا.

-باقة 150 جيجابايت: 296.4 جنيه شهريًا.

-باقة 200 جيجابايت: 376.2 جنيه شهريًا.

-باقة 300 جيجابايت: 524.4 جنيه شهريًا.

-باقة 750 جيجابايت: 1054.5 جنيه شهريًا.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي اتصالات 2026

جاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي في اتصالات، كالتالي:

-باقة 150 جيجابايت: 260 جنيهًا شهريًا.

-باقة 200 جيجابايت: 330 جنيهًا شهريًا.

-باقة 300 جيجابايت: 460 جنيهًا شهريًا.

-باقة 750 جيجابايت: 925 جنيهًا شهريًا.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي أورانج 2026

جاءت أسعار باقات الإنترنت الأرضي في أورانج، كالآتي:

-باقة 50 جيجابايت: 150 جنيهًا شهريًا قبل الضرائب.

-باقة 150 جيجابايت: 260 جنيهًا شهريًا.

-باقة 200 جيجابايت: 330 جنيهًا شهريًا.

باقة 300 جيجابايت: 460 جنيهًا شهريًا.

-باقة 500 جيجابايت: 660 جنيهًا شهريًا.

-باقة 750 جيجابايت: 925 جنيهًا شهريًا.

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