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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بيغسلوا ويصفّوا الفراخ في البلاعة.. فيديو يُثير الجدل داخل مطبخ محل كشري ومطالب بالتحقيق

مشاهد داخل المطبخ
مشاهد داخل المطبخ
محمد بدران

أثار فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حالة من الجدل، بعد تداول مشاهد قيل إنها توثق غسل الفراخ ووضعها فوق بالوعة صرف صحي داخل مطبخ محل كشري بمنطقة بهتيم، وسط شكاوى من غياب الاشتراطات الصحية ومطالب بالتحقيق في الواقعة.

وأظهر الفيديو المتداول مشاهد من داخل المطبخ، أثارت تساؤلات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مدى الالتزام بقواعد النظافة وسلامة تداول الأغذية، خاصة مع ما تضمنته المشاهد من وضع الفراخ بالقرب من مجرى الصرف الصحي.

وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل مع الفيديو، مطالبين الجهات المعنية بفحص الواقعة والتحقق من مدى مطابقة المحل للاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال ثبوت وجود مخالفات تهدد سلامة المواطنين.

وتأتي هذه المطالب في ظل أهمية الرقابة على المطاعم ومحال الأغذية، والتأكد من الالتزام بقواعد النظافة العامة وسلامة إعداد الطعام وتخزينه، بما يضمن حماية صحة المستهلكين.

بيصفوا الفراخ في البلاعة محل كشري سلامة الغذاء

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