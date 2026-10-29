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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أنا من عائلة محترمة.. شيكو بانزا يصدر بيانًا للرد على اتهامات رواندا

شيكو بانزا
شيكو بانزا
رباب الهواري

خرج الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن صمته للرد على الأنباء والادعاءات المتداولة بشأن وجود علاقة تربطه بإحدى موظفات أحد الفنادق في رواندا، وذلك من خلال بيان رسمي نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وأكد شيكو بانزا، في بيانه التوضيحي، رفضه القاطع للاتهامات المنسوبة إليه، مشددًا على أن المعلومات التي جرى تداولها بشأنه غير صحيحة، ولا تستند إلى حقائق، معربًا عن استيائه من انتشار مثل هذه الادعاءات التي يرى أنها قد تؤثر سلبًا على صورته وسمعته ومسيرته الاحترافية.

وأوضح لاعب الزمالك أنه يشعر بالأسف تجاه ما يتم نشره من معلومات وصفها بالكاذبة، مؤكدًا أنه يبذل جهدًا كبيرًا من أجل بناء مسيرته الرياضية بالعمل والاجتهاد والتضحية، ولا يقبل أن تتعرض سمعته للتشويه بسبب أخبار غير صحيحة.

وأشار بانزا إلى أن حياته لا تقتصر على كونه لاعب كرة قدم، بل إنه إنسان وابن وأحد أفراد أسرة يستحقون الاحترام، مؤكدًا أن لديه أمًا وعائلة، وأنه لن يقبل استخدام معلومات لا أساس لها من الصحة للإساءة إلى كرامته أو اقتحام خصوصيته.

وشدد شيكو بانزا على أن المنافسة جزء أساسي من كرة القدم، لكنها يجب أن تظل محصورة داخل المستطيل الأخضر، رافضًا تحول الخلافات أو الأجواء المرتبطة بالمنافسة الرياضية إلى هجمات تستهدف الحياة الشخصية والأسرية للاعبين المحترفين.

وأضاف أن التعامل مع هذه القضية يجري بجدية، موضحًا أنه تمت إحالتها إلى الجهات القانونية المختصة من أجل كشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

رسالة أخيرة من شيكو بانزا لجماهيره

واختتم لاعب الزمالك بيانه بالتأكيد على استمراره في التركيز على مسيرته الكروية والعمل لتحقيق أهدافه المستقبلية، موجهًا الشكر إلى الجماهير والأصدقاء وأفراد أسرته وكل من قدم له الدعم وأبدى ثقته به خلال الفترة الماضية.

وأكد بانزا في ختام رسالته ضرورة انتصار الحقيقة، وتغليب الاحترام على المنافسة، وترك المجال للعدالة حتى تأخذ مجراها

شيكو بانزا الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

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