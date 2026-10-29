بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

أعلن محمد عبد الناصر، لاعب فريق المقاولون العرب، انضمامه للنادي الأهلي، في يناير المقبل، لمدة خمس سنوات.

وشارك محمد عبد الناصر في خسارة فريقه أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل عبد الناصر هدف التعادل للمقاولون قبل أن ينجح شيكو بانزا في تسجيل الهدف الثاني للزمالك وحصد الثلاث نقاط.

وقال محمد عبد الناصر في تصريحات عبر قناة “أون سبورت”: "نعم، سأنتقل إلى صفوف الأهلي في يناير المقبل.. وقعت عقدًا 5 مواسم مع النادي".

وعن الهزيمة أمام الزمالك، أضاف: "الحمد لله، كنا نبحث عن الانتصار، ولكن لم نُوفق في ذلك.. كنا في حاجة للتوفيق في آخر الدقائق فقط".

تعليق عبد الناصر

وواصل: "سامي قمصان، المدير الفني للمقاولون العرب قد تحدث معنا بعد المباراة، وأكد لنا أننا كنا نستحق الفوز.. من يهدر الفرص يستقبل الأهداف".

واختتم: "هدف الزمالك الأول مع بداية الشوط الثاني أثر علينا قليلًا، وعلينا الآن التركيز على القادم.. لدينا مباراتين في كأس مصر، علينا أن نفوز بهما، ثم أمامنا توقف يستمر لفترة طويلة، علينا أن نستغلها للتطور".